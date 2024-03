Harry Kane feiert beim Sieg in Darmstadt seinen 31. Bundesliga-Treffer Keystone

Bayern München hält das Meisterrennen in der Bundesliga offen. Der Titelverteidiger gewinnt bei Darmstadt 5:2 und verkürzt den Rückstand auf Bayer Leverkusen zumindest bis Sonntag auf sieben Punkte.

Viermal hatte Bayern München auswärts zuletzt nicht gewonnen. Nun fand die Mannschaft des scheidenden Trainers Thomas Tuchel nach dem Viertelfinal-Vorstoss in der Champions League gegen Lazio Rom (3:0) und dem Kantersieg gegen Mainz (8:1) auch auf fremdem Terrain mit einem deutlichen Resultat in die Spur zurück.

Ohne einen kleinen Umweg, dem 0:1-Rückstand nach einer halben Stunde, bei dem sich Joshua Kimmich vom Vorbereiter Mathias Honsak überlaufen liess, ging es gegen den Tabellenletzten nicht. Danach sorgten insbesondere zwei Engländer für klare Verhältnisse. Jamal Musiala glich in der 36. Minute nach Vorlage von Kane aus, avancierte nach einer Stunde mit einer starken Einzelaktion zum Doppeltorschützen und leitete zudem den vierten Treffer durch Serge Gnabry ein. Harry Kane, der den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41 Tore in einer Saison) jagt, erzielte noch vor der Halbzeitpause zum 2:1 seinen 31. Ligatreffer.

Damit verkleinerte sich Bayerns Rückstand in Tabelle zumindest bis am Sonntagnachmittag auf sieben Punkte. Dann tritt der in dieser Saison in allen Wettbewerben noch ungeschlagene Leader Bayer Leverkusen beim SC Freiburg an.

Im Abstiegskampf verbesserte sich Mainz 05 mit dem eingewechselten Silvan Widmer dank einem 2:0-Heimsieg gegen Bochum auf Kosten von Köln auf den Barrageplatz. Augsburg näherte sich derweil mit einem 3:1-Sieg in Wolfsburg bis auf fünf Punkte an die Europacup-Plätze an. Ruben Vargas gehörte mit dem Assist zum 1:1 vor dem Pausenpfiff wiederum zu den auffälligen Akteuren. Kurz zuvor hatte Wolfsburgs Kevin Wimmer nach einem taktischen Foul an Kevin Mbabu eine umstrittene Rote Karte gesehen.

Kurztelegramme und Rangliste:

Darmstadt 98 – Bayern München 2:5 (1:2). – Tore: 28. Skarke 1:0. 36. Musiala 1:1. 45. Kane 1:2. 64. Musiala 1:3. 74. Gnabry 1:4. 93. Tel 1:5. 95. Vilhelmsson 2:5.

Wolfsburg – Augsburg 1:3 (1:1). – Tore: 9. Wimmer 1:0. 45. Maier 1:1. 61. Jakic 1:2. 79. Jakic 1:3. – Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Wimmer (Wolfsburg). Wolfsburg mit Zesiger. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 76.).

Mainz 05 – Bochum 2:0 (1:0). – Tore: 45. Burkardt (Penalty) 1:0. 71. Burkardt 2:0. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 61.), ohne Fernandes (Ersatz). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Heidenheim – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1). – Tore: 9. Hack 0:1. 66. Dinkçi 1:1. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (im Aufbau).

Union Berlin – Werder Bremen 2:1 (0:0). – Tore: 50. Vertessen 1:0. 52. Aaronson 2:0. 63. Weiser 2:1.

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 25/67 (63:16). 2. Bayern München 26/60 (78:31). 3. VfB Stuttgart 25/53 (57:31). 4. RB Leipzig 26/49 (60:32). 5. Borussia Dortmund 25/47 (50:31). 6. Eintracht Frankfurt 25/40 (41:32). 7. Augsburg 26/35 (43:42). 8. Hoffenheim 25/33 (44:47). 9. SC Freiburg 25/33 (34:45). 10. Werder Bremen 26/30 (35:41). 11. Heidenheim 26/29 (35:44). 12. Borussia Mönchengladbach 26/28 (46:50). 13. Union Berlin 26/28 (25:42). 14. Wolfsburg 26/25 (31:44). 15. Bochum 26/25 (30:54). 16. Mainz 05 26/19 (22:46). 17. 1. FC Köln 26/18 (20:47). 18. Darmstadt 98 26/13 (26:65).

sda