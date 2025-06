Mathys Tel kehrt nicht mehr von Tottenham zu Bayern München zurück Keystone

Mathys Tel verlässt Bayern München endgültig Richtung Tottenham.

Keystone-SDA SDA

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, schliesst sich der 20-jährige Franzose mit einem bis 2021 gültigen Vertrag dauerhaft dem englischen Traditionsklub an. Die Ablösesumme soll sich auf rund 35 Millionen Euro belaufen.

Tel war im Sommer 2022 im Alter von 17 Jahren von Stade Rennes zu den Münchnern gekommen und stand hoch in der Fan-Gunst. Trotz unbestrittenem Talent konnte sich der Angreifer aber nicht durchsetzen. Bereits in der letzten Rückrunde war er auf Leihbasis für Tottenham aufgelaufen.

Aktuell spielt der französische Nachwuchs-Internationale an der U21-EM in der Slowakei, wo sein Team am Samstag einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Georgien feierte. Tel erzielte dabei vom Penaltypunkt das 1:0.