Deutschland Bayern München letzter Halbfinalist

SDA

11.2.2026 - 22:53

Bayern München ist auch im Cup noch im Rennen
Bayern München ist auch im Cup noch im Rennen
Keystone

Bayern München stösst als letztes Team in den Halbfinal des DFB-Pokals vor. Die Münchner setzen sich daheim gegen Leipzig mit 2:0 durch.

Keystone-SDA

11.02.2026, 22:53

11.02.2026, 22:58

Ein Doppelschlag von Bayern München Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für den Unterschied. Zuerst traf Harry Kane in der 64. Minute vom Penaltypunkt, bevor drei Minuten später Luis Diaz einen starken Pass von Michael Olise zum 2:0 verwertete. Die zuvor ebenbürtigen Leipziger konnten auf diesen Rückschlag nicht reagieren.

Neben Bayern München stehen auch Stuttgart, Leverkusen und Freiburg im Halbfinal.

