Bayern München marschiert in der Bundesliga trotz einiger Nachlässigkeiten vorneweg. Borussia Dortmund gelingt ein kleiner Befreiungsschlag, Nico Elvedi unterläuft ein Eigentor.

Leader Bayern München holte sich zuhause gegen Holstein Kiel mit einem 4:3 den sechsten Ligasieg in Folge. Das Spiel war einseitiger, als es den Anschein macht: Jamal Musiala und Harry Kane trafen in der ersten Halbzeit zum 2:0, wiederum Kane und Serge Gnabry in der zweiten zum 4:0. Für Kane waren es im 50. Bundesliga-Spiel die Tore 54 und 55. Weil Kiel in der Nachspielzeit noch zweimal traf, fiel das Resultat letztlich knapp aus.

Zumindest für 24 Stunden führen die Münchener die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Meister Leverkusen empfängt als erster Verfolger am Sonntag Hoffenheim.

Dortmund gelang drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Schachtar Donezk in der Champions League auch in der Meisterschaft der erste Sieg des Jahres. Die Mannschaft von Goalie Gregor Kobel gewann das letzte Spiel unter Interimstrainer Mike Tullberg in Heidenheim 2:1. Es war erst der zweite Auswärtssieg der Bundesliga-Saison.

Serhou Guirassy traf zum sechsten Mal seit dem Jahreswechsel und Maximilian Beier fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Damit übernimmt Niko Kovac, der beim letztjährigen Champions-League-Finalisten nach den jüngsten Turbulenzen wieder für Zucht und Ordnung sorgen und den Klub zurück in die Europacup-Ränge führen soll, die Mannschaft zumindest nicht ausserhalb der Top 10.

Ein unglückliches Bild gab Nico Elvedi bei Borussia Mönchengladbach in Stuttgart ab, wobei sich das Eigentor des Schweizer Verteidigers dank des 2:1-Sieges am Ende nicht negativ auswirkte. Der Schweizer Nationalspieler, der in dieser Saison schon im Oktober in der Nations League gegen Serbien auf kuriose Weise ins eigene Tor getroffen hatte, fing zu Beginn der zweiten Halbzeit mit gestrecktem Bein eine Hereingabe ab, lenkte den Abpraller im Rutschen aber zum 1:1 ins eigene Tor ab. Tim Kleindienst sicherte den Gladbachern mit dem 2:1 in der 82. Minute doch noch den Sieg.

Kurztelegramme und Rangliste:

Bayern München – Holstein Kiel 4:3 (2:0). – 75'000 Zuschauer. – Tore: 19. Musiala 1:0. 45. Kane 2:0. 46. Kane 3:0. 54. Gnabry 4:0. 62. Porath 4:1. 91. Skrzybski 4:2. 93. Skrzybski 4:3.

Heidenheim – Borussia Dortmund 1:2 (0:1). – 15'000 Zuschauer. – Tore: 33. Guirassy 0:1. 63. Beier 0:2. 64. Honsak 1:2. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1). – 60'000 Zuschauer. – Tore: 25. Ngoumou 0:1. 49. Elvedi (Eigentor) 1:1. 81. Kleindienst 1:2. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou und Rieder (ab 79.). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

St. Pauli – Augsburg 1:1 (1:0). – 29'546 Zuschauer. – Tore: 17. Noahkai Banks (Eigentor) 1:0. 83. Kömür 1:1. – Bemerkungen: Augsburg ohne Zesiger (verletzt).

Bochum – Freiburg 0:1 (0:1). – 25'900 Zuschauer. – Tor: 34. Sildillia 0:1. – Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (ab 90.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Weiteres Spiel vom Samstag: Union Berlin – RB Leipzig (18.30 Uhr).

Rangliste: 1. Bayern München 20/51 (62:19). 2. Bayer Leverkusen 19/42 (46:26). 3. Eintracht Frankfurt 19/37 (44:26). 4. RB Leipzig 19/32 (34:29). 5. VfB Stuttgart 20/32 (37:30). 6. Mainz 05 20/31 (33:24). 7. Borussia Mönchengladbach 20/30 (32:30). 8. Werder Bremen 20/30 (34:36). 9. SC Freiburg 20/30 (27:36). 10. Borussia Dortmund 20/29 (36:34). 11. Wolfsburg 19/28 (42:34). 12. Augsburg 20/26 (24:35). 13. St. Pauli 20/21 (18:22). 14. Union Berlin 19/20 (16:27). 15. Hoffenheim 19/18 (25:37). 16. Heidenheim 20/14 (25:42). 17. Holstein Kiel 20/12 (31:52). 18. Bochum 20/10 (17:44).