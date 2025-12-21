Luis Diaz und Harry Kane trafen in der Schlussphase zum 4:0-Endstand in Heidenheim Keystone

Bayern München feiert in der 15. Bundesliga-Runde den 13. Sieg und geht mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Dortmund ins neue Jahr.

Keystone-SDA SDA

Josip Stanisic und Michael Olise vor der Pause sowie Luis Diaz und Harry Kane in der Schlussphase sicherten den 4:0-Erfolg in Heidenheim. Obwohl noch zwei Runden ausstehen, bevor in der Bundesliga die Halbzeit erreicht ist, hat der Titelverteidiger die Wintermeisterschaft schon auf sicher. In den heimischen Wettbewerben ist das Team von Trainer Vincent Kompany nach dem ersten Halbjahr ungeschlagen.

Für Urs Fischer setzte es die erste Enttäuschung als Trainer von Mainz ab. Der Zürcher musste beim torlosen Remis gegen St. Pauli mitansehen, wie sein offensiv harmloses Team mit Silvan Widmer in der Startformation vergeblich einen Treffer und den ersten Heimsieg in dieser Saison anstrebte. Der Rückstand auf das auf dem Barrage-Platz liegende St. Pauli beträgt weiterhin vier Punkte.

Weiter geht es in der Bundesliga am Freitag, 9. Januar, mit Eintracht Frankfurt gegen Dortmund.