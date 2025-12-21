  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Bayern München souverän, Mainz weiterhin ohne Heimsieg

SDA

21.12.2025 - 19:36

Luis Diaz und Harry Kane trafen in der Schlussphase zum 4:0-Endstand in Heidenheim
Luis Diaz und Harry Kane trafen in der Schlussphase zum 4:0-Endstand in Heidenheim
Keystone

Bayern München feiert in der 15. Bundesliga-Runde den 13. Sieg und geht mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Dortmund ins neue Jahr.

Keystone-SDA

21.12.2025, 19:36

21.12.2025, 19:48

Josip Stanisic und Michael Olise vor der Pause sowie Luis Diaz und Harry Kane in der Schlussphase sicherten den 4:0-Erfolg in Heidenheim. Obwohl noch zwei Runden ausstehen, bevor in der Bundesliga die Halbzeit erreicht ist, hat der Titelverteidiger die Wintermeisterschaft schon auf sicher. In den heimischen Wettbewerben ist das Team von Trainer Vincent Kompany nach dem ersten Halbjahr ungeschlagen.

Für Urs Fischer setzte es die erste Enttäuschung als Trainer von Mainz ab. Der Zürcher musste beim torlosen Remis gegen St. Pauli mitansehen, wie sein offensiv harmloses Team mit Silvan Widmer in der Startformation vergeblich einen Treffer und den ersten Heimsieg in dieser Saison anstrebte. Der Rückstand auf das auf dem Barrage-Platz liegende St. Pauli beträgt weiterhin vier Punkte.

Weiter geht es in der Bundesliga am Freitag, 9. Januar, mit Eintracht Frankfurt gegen Dortmund.

Meistgelesen

Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod
Justizministerium löscht Dateien − das ist der Grund +++ Vorwürfe der Vertuschung

Videos aus dem Ressort

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Italien. Fiorentinas erster Saisonsieg in der Serie A

ItalienFiorentinas erster Saisonsieg in der Serie A

England. Aston Villa setzt seinen Siegeszug fort

EnglandAston Villa setzt seinen Siegeszug fort

«Alles ist gemacht». Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Alles ist gemacht»Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt