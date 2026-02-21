  1. Privatkunden
Deutschland Bayern Münchens Leichtsinn bleibt unbestraft

SDA

21.2.2026 - 17:41

Harry Kane jubelt und jubelt - der Engländer steht nun bei 28 Toren in der laufenden Bundesliga
Harry Kane jubelt und jubelt - der Engländer steht nun bei 28 Toren in der laufenden Bundesliga
Keystone

Bayern München legt im deutschen Meisterrennen gegen Borussia Dortmund vor. Der Titelverteidiger gewinnt in der 23. Bundesliga-Runde gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2.

Keystone-SDA

21.02.2026, 17:41

21.02.2026, 17:54

Der FC Bayern machte sich zum Ende der Partie das Leben selber schwer und hätte den Leichtsinn bitter bereut, wenn er sogar mit Punktverlusten bestraft worden wäre. Auch dank der Saisontore 27 und 28 des englischen Ausnahme-Goalgetters Harry Kane lag der Favorit zu Beginn der Schlussviertelstunde noch scheinbar unantastbar mit 3:0 in Front.

Ein Foul von Kane im eigenen Strafraum ermöglichte Jonathan Burkhardt mittels Penalty in der 77. Minute das 1:3. Und keine zehn Minuten später profitierte Arnaud Kalimuendo von einem katastrophalen Querpass durch den eigenen Fünfmeterraum von Joshua Kimmich in Richtung des in dieser Aktion wenig aufmerksamen Kim Min-Jae. Der dritte Treffer gelang der Eintracht, die mit dem Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda durchspielte, nicht mehr.

Von den am Samstagnachmittag im Einsatz stehenden Topteams mussten Hoffenheim und Leverkusen Federn lassen. Das drittplatzierte Hoffenheim spielte in Köln nur 2:2. Für das Highlight in dieser Partie sorgte Ragnar Ache, der nach einer Viertelstunde das 1:0 mit einem Fallrückzieher erzielte. Leverkusen verlor bei Union Berlin durch einen Treffer von Rani Khedira 0:1.

Das nunmehr neun Punkte hinter Bayern München liegende Dortmund steht ab 18.30 Uhr im Spitzenspiel in Leipzig im Einsatz.

