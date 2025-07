Dortmunds Torhüter Gregor Kobel dürfte sich gegen Real Madrid über Arbeit nicht beklagen können Keystone

Die deutschen Teams stehen in den Viertelfinals der Klub-WM vor grossen Herausforderungen. Bayern München bekommt es mit Paris Saint-Germain zu tun, Dortmund mit Gregor Kobel fordert Real Madrid.

Keystone-SDA SDA

Paris Saint-Germain würde den Erfolgen der vergangenen Wochen nur allzu gerne eine weitere Trophäe hinzufügen. Das Team aus Frankreichs Hauptstadt hat neben der Champions League auch den Meistertitel und den Cup im eigenen Land gewonnen. Dass die Form in den USA nach wie vor stimmt, hat die Mannschaft von Trainer Luis Enrique unter anderem mit dem 4:0-Sieg im Achtelfinal gegen Inter Miami und Lionel Messi angedeutet.

Historische Saison

«Dies ist eindeutig eine historische Saison für unseren Verein, und wir wollen in diesem Wettbewerb weiter Geschichte schreiben», sagte Luis Enrique, betonte aber: «Wir müssen konzentriert bleiben. Urlaub und die nächste Saison sind nicht die Sachen, die mich jetzt interessieren. Wir müssen daran denken, uns zu erholen und uns unter den bestmöglichen Bedingungen auf das Spiel vorzubereiten.»

Paris Saint-Germain glänzt derzeit dank der immensen Offensivkraft, aber auch einer soliden Defensivarbeit. Bei Bayern liegt das Schwergewicht auf der Offensive um Harry Kane und Michael Olise. In zehn der letzten elf Spiele gelangen dem deutschen Meister mindestens zwei Tore. Viel wird gegen die Pariser Offensive mit Ousmane Dembélé, Desiré Doué oder Chwitscha Kwarazchelia auf Torhüter Manuel Neuer ankommen, der sich nach einer Saison mit einigen Verletzungspausen wieder auf Topniveau befindet. «Paris ist eine der stärksten Mannschaften der Welt», sagte der 40-Jährige vor dem Spiel in Atlanta anerkennend. Trainer Vincent Kompany fügte hinzu: «Es geht gegen die beste Mannschaft in Europa.»

Kein Bruderduell im Hause Bellingham

Werden die Ergebnisse der letzten vier Duelle als Gradmesser herangezogen, tritt Real Madrid gegen Borussia Dortmund in East Rutherford, New Jersey, als klarer Favorit an. In den vorangegangenen vier Partien haben sich ausnahmslos die Königlichen durchgesetzt, zuletzt im vergangenen Oktober mit einem 5:2 in der Gruppenphase der Champions League. Vor den fünf Gegentoren, die Torhüter Kobel hat hinnehmen müssen, hatte Dortmund 2:0 geführt. Knapp fünf Monate zuvor sicherte sich Real dank einem 2:0 im Final gegen die Borussen zum 15. Mal die Champions-League-Krone.

Seit Xabi Alonso Trainer bei Real Madrid ist, spielt das Team jedoch anders als unter Carlo Ancelotti. «Das ist Real Madrid, wie es bis vor Kurzem Leverkusen war. Sehr vertikal, sehr schnell», sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac.

Zweikämpfe der Bellingham-Brüder gegeneinander wird es in Rutherford keine geben. Jobe Bellingham hat sich beim 2:1 im Achtelfinal gegen den mexikanischen Vertreter Monterrey seine zweite Verwarnung bei dieser Klub-WM geholt und ist gesperrt. Er verpasst damit das Bruderduell mit Jude Bellingham in den Reihen von Real Madrid.