Bayern München hat auf die Personalsorgen in der Abwehr reagiert und den Franzosen Sacha Boey verpflichtet. Der 23-jährige Rechtsverteidiger kommt von Galatasaray Istanbul und unterschrieb einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag.

Boey bestritt in den letzte zweieinhalb Jahren 81 Pflichtspiele für den türkischen Meister, sechs davon im Herbst in der Champions League. Er ist nach Innenverteidiger Eric Dier der zweite Neuzuzug der Bayern in dieser Wintertransferperiode.

sda