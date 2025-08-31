Chris Bedia macht mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 alles klar Keystone

Die Young Boys finden in der Super League nach drei Spielen ohne Sieg zurück in die Spur. Das Team von Trainer Giorgio Contini gewinnt zuhause gegen Lugano dank einer starken zweiten Halbzeit 3:1.

Keystone-SDA SDA

Auf den Führungstreffer durch einen verwandelten Foulpenalty von Chris Bedia in der Anfangsphase hatte Lugano mit dem Ausgleich durch Martim Marques noch postwendend eine Antwort parat. Vorübergehend diktierten die Gäste das Geschehen in der Folge, doch nach dem Seitenwechsel übernahm YB das Zepter.

Nach Christian Fassnachts Kopfball zum 2:1 zu Beginn der zweiten Halbzeit fanden die Luganesi auf dem schwer bespielbaren Naturrasen im Wankdorfstadion – einem Relikt der Frauen-EM, das in der anstehenden Länderspielpause wieder dem Kunstrasen weicht – nicht mehr zurück in die Partie. Ein Lattenschuss von Elias Pihlström in der Nachspielzeit blieb in der Folge das Maximum für die in den letzten Monaten aus dem Tritt geratenen Tessiner.

Chris Bedia doppelte in der 80. Minute nach einem haarsträubenden Ballverlust Luganos im Spielaufbau noch nach und knüpfte damit an seine wertvollen Tore in der Europa-League-Qualifikation gegen Slovan Bratislava an. In den ersten vier Ligapartien war der Stürmer noch torlos geblieben. Nun scheinen die Rädchen im Spiel der Berner allmählich zu greifen.

Während Lugano nach der verpassten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb auch in der Liga weiter darbt, kletterte YB mit dem zweiten Sieg zurück in die Top 6.

Zum Penalty führte in der 11. Minute ein Foul von Ousmane Doumbia an Bedia. Den zweiten YB-Treffer legte ein blutjunger Super-League-Debütant auf, der sogleich auf sich aufmerksam machte: Der erst 16-jährige Olivier Mambwa rückte auf der rechten Seite für Jaouen Hadjam in die Startelf – und bediente in der 48. Minute Fassnacht nach einem kecken Richtungswechsel mit einer massgeschneiderten Flanke.

Meldungen, dass Hadjam kurz vor Transferschluss in den grossen europäischen Ligen noch ins Ausland ziehen könnte, dementierten die Young Boys vor der Partie. Es handle sich um eine normale Belastungssteuerung, betonte Trainer Contini – und strich die guten Trainingsleistungen, die Spielfreude und die «rotzfreche Spielweise» von Mambwa heraus.

Telegramm:

Young Boys – Lugano 3:1 (1:1)

27'086 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 11. Bedia (Penalty) 1:0. 12. Marques 1:1. 48. Fassnacht (Mambwa) 2:1. 80. Bedia 3:1.

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Mambwa (61. Hadjam); Virginius (61. Pech), Gigovic, Raveloson (76. Lauper), Monteiro (85. Tsimba); Bedia, Fassnacht (76. Colley).

Lugano: Saipi; Doumbia, Mai, El Wafi, Martim Marques (70. Alioski); Steffen (84. Behrens), Mahmoud (70. Bottani), Grgic, Daniel Dos Santos (58. Pihlström); Bislimi; Duville-Parsemain (58. Koutsias).

Bemerkungen: Verwarnungen: 9. Doumbia.