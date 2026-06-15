Kein Sieger im Duell zwischen Belgiens Leandro Trossard und Ägyptens Mohamed Salah Keystone

Belgien kommt zum WM-Start nur zu einem Remis. Die Belgier spielten in Seattle gegen Ägypten 1:1.

Keystone-SDA SDA

Die Nordafrikaner gingen durch Emam Ashour in der 19. Minute in Führung. Der belgische Ausgleich fiel in der 66. Minute durch ein Eigentor.