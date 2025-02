Belinda Bencic schon wieder Turniersiegerin - Gallery Belinda Bencic in Abu Dhabi mit Tochter Bella Bild: Keystone Höchstens der Olympiasieg war für Bencic noch emotionaler Bild: Keystone Neunter Turniersieg, der erste als Mama Bild: Keystone In Abu Dhabi ungeschlagen (9:0 Siege) Bild: Keystone Belinda Bencic "unglaublich glücklich" Bild: Keystone Belinda Bencic schon wieder Turniersiegerin - Gallery Belinda Bencic in Abu Dhabi mit Tochter Bella Bild: Keystone Höchstens der Olympiasieg war für Bencic noch emotionaler Bild: Keystone Neunter Turniersieg, der erste als Mama Bild: Keystone In Abu Dhabi ungeschlagen (9:0 Siege) Bild: Keystone Belinda Bencic "unglaublich glücklich" Bild: Keystone

Nach 143 Minuten riss Belinda Bencic in Abu Dhabi die Arme zum Triumph hoch. Das totale Glück war ihr anzusehen. «Ich bin unglaublich glücklich», so Bencic.

Keystone-SDA, sda SDA

Ihr neunter Turniersieg, der erste als Mutter, war für die 27-Jährige aus Flawil äusserst emotional.

Belinda Bencic zeigte in den Emiraten, dass sie – wenn in Topform – schon wieder zur absoluten Weltklasse zählt. Sie gab in Abu Dhabi Gas. Sie übertraf ihre eigenen Erwartungen. Schon am dritten WTA-Turnier seit ihrem Mutterschaftsurlaub feierte sie wieder einen Turniersieg. Im Final gegen die Amerikanerin Ashlyn Krueger spielte Bencic womöglich nicht mehr ganz so gut wie am Vortag gegen Jelena Rybakina, aber sie setzte sich erneut in drei Sätzen durch (4:6, 6:1, 6:1).

An diesem Turnier in den Emiraten hat Bencic noch gar nie verloren. Schon vor zwei Jahren, bei ihrer ersten Turnierteilnahme, gewann sie das Turnier. Bencic: «Abu Dhabi ist jetzt definitiv mein Lieblingsturnier. Denn noch kein anderes Turnier konnte ich zweimal gewinnen.»

Im Final gegen die aufstrebende, 20-jährige Texanerin Ashlyn Krueger steigerte sich Belinda Bencic nach dem verlorenen ersten Satz enorm. Im ersten Satz hatte die 27-jährige Ostschweizerin zweimal mit einem Break geführt (1:0 und 4:3), den Satz aber nach 68 Minuten 4:6 verloren. In den Sätzen 2 und 3 gab Bencic bloss noch zwei Games ab. Nach 2:21 Stunden nützte Bencic ihren ersten Matchball. Bencic: «Ich versuchte, nach dem ersten Satz aggressiver zu spielen. Das ist gelungen.»

Wie sind die Erfolge von Bencic einzuordnen? Dass sie bereits das dritte WTA-Turnier nach der Baby-Pause gewinnt, ist ein nahezu beispielloser Erfolg. Elina Switolina erreichte 2023 in Wimbledon die Halbfinals nur drei Monate nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub. Bei den meisten anderen Spielerinnen, und auch bei ehemaligen Weltnummern 1 und Grand-Slam-Turniersiegerinnen wie Angelique Kerber oder Naomi Osaka, verlief die Rückkehr als Mutter viel stockender.

Auch deshalb brachte der neunte Turniersieg riesige Emotionen mit sich. Bencic: «Natürlich war das ursprünglich das Ziel – stark zurückzukehren, wieder so gut zu spielen wie vorher und wieder Titel zu gewinnen. Aber dass mir das derart schnell gelingt, damit hatte niemand gerechnet. Neben dem Olympiasieg ist dieser Turniersieg ganz sicher der emotionalste meiner Karriere.»

In der Jahreswertung belegt die Ostschweizerin bereits wieder den 5. Platz. In der Weltrangliste geht es für die Schweizerin weniger schnell aufwärts: Am Montag verbessert sich Bencic von Platz 157 in den Bereich um Platz 65. Auch Ashlyn Krueger setzt ihren Vormarsch fort und verbessert sich in etwa auf Position 40.

Bencic verzichtet nächste Woche auf das Turnier in Doha. Sie reist von Abu Dhabi direkt nach Dubai weiter, wo sie in einer Woche ins nächste WTA-Turnier startet.