Saudi-Arabien Benzema wechselte zu Al-Hilal

SDA

2.2.2026 - 22:02

Karim Benzema (rechts) bleibt in Saudi-Arabien
Karim Benzema (rechts) bleibt in Saudi-Arabien
Keystone

Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal.

Keystone-SDA

02.02.2026, 22:02

02.02.2026, 22:12

Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.

Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel.

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Tanja Frieden über ihren 50. Geburtstag: «Magisch, dass es gerade an der Olympia-Eröffnungsfeier ist»

02.02.2026

Tanja Frieden: «In der Öffentlichkeit zu stehen, ist für viele Sportler ein Problem»

02.02.2026

