Karim Benzema (rechts) bleibt in Saudi-Arabien Keystone

Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal.

Keystone-SDA SDA

Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.

Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel.