YB-Verteidiger Olivier Mambwa kassierte die Rote Karte kurz vor der Pause Keystone

Die angestrebte Aufholjagd der Young Boys in der Super League beginnt im neuen Jahr mit einem Fehltritt. Die Berner unterliegen daheim Lausanne-Sport mit 1:3.

Keystone-SDA SDA

Neues Jahr, ähnliche Probleme: Auch bei der dritten Niederlage in Folge der Young Boys steht am Ursprung ein früher Gegentreffer und erschwert ein Platzverweis eine mögliche Wende. Gegen Lausanne-Sport war es der Engländer Nathan Bulter-Oyedeji, der nach gut zwölf Minuten von der schwächelnden Berner Defensive profitierte. Und die Rote Karte kassierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der 17-jährige YB-Verteidiger Olivier Mambwa für ein gefährliches Tackling, auf welches der Videoschiedsrichter aufmerksam gemacht hatte.

Noch vor der Pause wurde das dezimierte YB, das zwischenzeitlich durch Ligatopskorer Chris Bedia zum Ausgleich gekommen war, auch noch mit dem zweiten Gegentor bestraft. Erneut war es der VAR, der ein Handspiel von Loris Benito im eigenen Strafraum erkannte. Gaoussou Diakité erzielte vom Penaltypunkt das 2:1. Zum Schlussstand traf der Spanier Omar Janneh in seinem ersten Super-League-Spiel in der 88. Minute, nachdem die Lausanner die eine oder andere gute Chance zuzm dritten Treffer ungenutzt gelassen hatten. Die beste Möglichkeit auf Seiten von YB vergab Alan Virginius im verlorenen Direktduell mit Lausannes Goalie Karlo Letica (68.).

Für YB war das 1:3 gegen Lausanne auch die zweite Niederlage in Folge im Wankdorf. Letztmals hatten die Berner im April 2017 zwei Heimspiele in der Super League nacheinander verloren. Die nächste Aufgabe des Teams von Gerardo Seoane wartet am Donnerstag mit dem Heimspiel in der Europa League gegen Lyon, bevor es in der Meisterschaft am Sonntag beim Leader Thun weitergeht.

Telegramm und Tabelle:

Young Boys – Lausanne-Sport 1:3 (1:2)

24'044 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 13. Butler-Oyedeji 0:1. 36. Bedia (Fassnacht) 1:1. 45. Diakite (Penalty) 1:2. 88. Janneh (NDiaye) 1:3.

Young Boys: Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Mambwa; Gigovic (46. Fernandes), Lauper; Fassnacht (67. Córdova), Sanches (78. Males), Monteiro (67. Virginius); Bedia (78. Pech).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow (46. Okoh), Fofana; Custodio; Mollet (94. Bah Mendes), Diakite (77. NDiaye), Beloko; Butler-Oyedeji (70. Ajdini), Traore (70. Janneh).

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Mambwa (grobes Foul). Verwarnungen: 27. Mollet, 43. Sow, 45. Benito.

1. Thun 19/40 (39:23). 2. St. Gallen 19/37 (38:22). 3. Lugano 20/36 (33:25). 4. Basel 19/32 (28:20). 5. Sion 19/30 (29:23). 6. Young Boys 20/29 (39:41). 7. Lausanne-Sport 20/27 (31:28). 8. Zürich 19/24 (28:35). 9. Luzern 20/21 (37:40). 10. Servette 19/20 (30:37). 11. Grasshoppers 19/17 (26:35). 12. Winterthur 19/10 (23:52).