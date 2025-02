Im Zweikampf mit Xherdan Shaqiri passiert's: Betim Fazliji (r.) reisst sich das Kreuzband im rechten Knie Keystone

Erneutes Verletzungspech bei Betim Fazliji: Der Fangliebling des FC St. Gallen zieht sich am Samstag im Heimspiel gegen Basel (2:2) erneut einen Kreuzbandriss zu und fällt wieder monatelang aus.

Keystone-SDA, sda SDA

Fazliji verkündete die bittere Diagnose am Sonntagvormittag auf Instagram. «Gestern hat sich mein Leben für die nächste Zeit drastisch verändert. Ein Moment, eine Bewegung – und alles, wofür ich gearbeitet habe, steht plötzlich still. Kreuzbandriss. Ein Wort, das jeder Sportler fürchtet, aber eines, mit dem ich mich nun erneut auseinandersetzen muss», schrieb der 25-jährige Mittelfeldspieler.

Fazliji stand am Samstag erstmals seit seiner langen Verletzungspause wieder in der St. Galler Startformation. Nach einem Zweikampf mit Xherdan Shaqiri blieb er schon in der 3. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, wenig später folgte die Auswechslung.

Im November 2023 hatte sich Fazliji im linken Knie einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel mehr als ein Jahr aus. Nun ist das rechte Knie betroffen.