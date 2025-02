Ein später Penalty von Kevin Spadanuda hievt Luzern auf glückliche Weise auf den 2. Platz Keystone

Winterthur muss einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen. Dem abgeschlagenen Tabellenletzten der Super League entgleitet in Luzern (2:3) in den letzten zehn Minuten der erste Auswärtssieg der Saison.

Keystone-SDA, sda SDA

Als Roman Buess in der 75. Minute das 2:1 für die Gäste erzielte, schien Winterthurs erster Auswärtssieg greifbar. Doch es kam anders: In der 80. Minute glich Luzerns zuvor seit August torloser Stürmer Lars Villiger mit seinem zweiten Treffer aus, in der 89. Minute verwandelte Kevin Spadanuda einen Penalty zum 3:2.

Wegen der späten Tore und vor allem einer zu Unrecht gezückten Roten Karte gegen Tobias Schättin, für die sich der Schiedsrichter Johannes von Mandach im Nachgang entschuldigte, kochten die Emotionen bei den Winterthurern in der Schlussphase hoch. Trainer Uli Forte beschwerte sich in der Nachspielzeit zu lange und zu laut und sah deshalb die Rote Karte.

Der unglückliche Verlauf entschuldigte Fortes Verhalten nicht, aber bitter war es für die Winterthurer allemal. Hätte Von Mandach die Szene bei Schättins Aktion schon während der Partie gleich wie sein Schiedsrichter-Kollege Adrien Jaccottet als Blue-Experte beurteilt, wäre der Winterthurer nach Sichtung der Videobilder nicht vom Platz gestellt worden. Schättin traf Bun Hua Freimann nach einem Schuss unbeabsichtigt und äusserst unglücklich mit dem gestreckten Bein.

Begonnen hatte die Partie für die Gäste noch gut. Kurz nachdem Antoine Baroan eine gute Chance vergeben hatte, verwertete Christian Gomis nach einer halben Stunde eine Vorlage von Fabian Frei zur Führung. Der folgende Platzverweis stellte das Geschehen auf den Kopf.

Luzern verbesserte sich damit auf Kosten von Lugano auf den 2. Platz und liegt wieder nur noch einen Punkt hinter dem Leader Basel, der bei Servette verlor (1:2). Winterthurs Rückstand zu Yverdon auf dem Barrageplatz beträgt nach wie vor sieben Punkte.

Telegramm:

Luzern – Winterthur 3:2 (1:1)

10'543 Zuschauer. – SR Von Mandach. – Tore: 33. Gomis (Frei) 0:1. 42. Villiger (Winkler) 1:1. 75. Buess (Durrer) 1:2. 80. Villiger (Ottiger) 2:2. 89. Spadanuda (Penalty) 3:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Löfgren, Freimann (40. Kadak/79. Spadanuda), Fernandes; Stankovic; Winkler (46. Karweina), Rrudhani, Owusu (20. Ottiger); Villiger, Klidje (46. Grbic).

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Mühl, Schättin; Cueni (44. Ulrich), Zuffi, Frei (46. Schneider), Durrer (90. Stillhart); Baroan (67. Buess), Gomis (67. Di Giusto).

Bemerkungen: 38. Rote Karte gegen Schättin. 93. Rote Karte gegen Forte (Trainer Winterthur). Verwarnungen: 14. Löfgren, 61. Schneider, 65. Ulrich, 87. Buess, 88. Kapino.