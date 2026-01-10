  1. Privatkunden
Brandkatastrophe Blumen und Botschaften für Brandopfer des FC Lutry VD

SDA

10.1.2026 - 11:28

Der FC Lutry im Kanton Waadt trauert nach dem Brand von Crans-Montana VS um sieben junge Vereinsmitglieder.
Der FC Lutry im Kanton Waadt trauert nach dem Brand von Crans-Montana VS um sieben junge Vereinsmitglieder.
Keystone

Im Stadion des FC Lutry sind am Samstag Blumen und Botschaften zu Ehren der beim Brand von Crans-Montana VS ums Leben gekommenen Vereinsmitglieder platziert worden. Der Waadtländer Fussballverein trauert um sieben junge Mitglieder.

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:28

10.01.2026, 11:57

Am vergangenen Freitag hatte der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitgeteilt, dass insgesamt neun junge Schweizer Fussballspieler aus drei regionalen Westschweizer Vereinen bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht ums Leben gekommen waren. Mehrere weitere Spieler seien bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» zudem verletzt worden.

Sieben der neun verstorbenen Spieler waren Mitglieder des FC Lutry. Die jungen Menschen seien «Teil unserer Familie» gewesen, schrieb der Verein auf seiner Website.

