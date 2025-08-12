Der 24-jährige Stürmer Moritz Broschinski (links) wechselt vom Bundesliga-Absteiger Bochum zum FC Basel Keystone

Der FC Basel verpflichtet vom Bundesliga-Absteiger Bochum den Stürmer Moritz Broschinski. Der 24-jährige Deutsche unterschreibt beim Schweizer Meister einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag.

Keystone-SDA SDA

Broschinski bestritt in der vergangenen Saison 33 Spiele für den VfL Bochum in der Bundesliga und erzielte dabei ein Tor. In der 2. Bundesliga gelang dem 1,90 m grossen Mittelstürmer Anfang Monat bei der 1:4-Auftaktniederlage in Darmstadt sein erster Saisontreffer. In Basel wird er im Sturmzentrum mit Albian Ajeti und Kevin Carlos konkurrenzieren.

Medienberichten zufolge soll der FCB eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen nach Bochum überweisen. Auch der FC St. Gallen soll sich angesichts des drohenden Abgangs von Willem Geubbels um eine Verpflichtung Broschinskis bemüht haben.