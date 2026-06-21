Raphinha fällt für unbestimmte Zeit aus Keystone

Brasilien muss an der WM bis auf Weiteres ohne Raphinha auskommen. Der Stürmer des FC Barcelona verletzt sich beim 3:0-Sieg gegen Haiti am Oberschenkel.

Keystone-SDA SDA

Wie lange er ausfällt, ist offen. Die Seleção trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (0.00 Uhr) in Miami auf Schottland.

Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.

Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung.