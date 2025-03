Aston Villas Marco Asensio sorgt in Brügge mit seinem Penaltytreffer für den Endstand zum 3:1 Keystone

Das Überraschungsteam aus Brügge muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eine Enttäuschung hinnehmen. Die Belgier verlieren daheim gegen Aston Villa 1:3.

Keystone-SDA, sda SDA

In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit sorgte ein Eigentor für den Unterschied. In der 82. Minute versuchte Brandon Mechele eine Flanke zu klären und lenkte den Ball ins eigene Netz. Kurz nach diesem Missgeschick agierte Christos Tzolis im eigenen Strafraum naiv und traf einen Gegenspieler am Bein. Den fälligen Penalty verwandelte Villas Marco Asensio sicher. Das Duell in der Ligaphase im November hatte Brügge an gleicher Stätte 1:0 gewonnen.

Die Belgier hatten zu Beginn des Spiels eine starke Reaktion auf den frühen Rückstand (3. Minute) gezeigt und in der 12. Minute ausgeglichen. Ausgangspunkt war der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari, der mit einem langen Ball Tzolis lancierte. Dieser fand Aussenverteidiger Maxim De Cuyper, der zum 1:1 einschob.

Durch die Niederlage ist der mögliche Einzug in den Viertelfinal für den belgischen Meister in weite Ferne gerückt. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Telegramm

FC Brügge – Aston Villa 1:3 (1:1). – Tore: 3. Bailey 0:1. 12. De Cuyper 1:1. 82. Mechele (Eigentor) 1:2. 88. Asensio (Penalty) 1:3. – Bemerkungen: Brügge mit Jashari.