Deutschland BVB siegt erneut ohne Gegentor, Augsburg im Tief

SDA

27.9.2025 - 17:41

Befindet sich wie Goalie Gregor Kibel in Topform: Dortmunds Karim Adeyemi
Befindet sich wie Goalie Gregor Kibel in Topform: Dortmunds Karim Adeyemi
Keystone

Borussia Dortmund feiert in der 5. Runde der Bundesliga den vierten Sieg und bleibt mit zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zu den Bayern. Augsburg verliert das Kellerduell in Heidenheim.

Keystone-SDA

27.09.2025, 17:41

27.09.2025, 17:42

Dortmund siegte in Mainz 2:0, wobei der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor blieb. Daniel Svensson und der zurzeit so treffsichere Karim Adeyemi sorgten in der ersten Halbzeit nach Kontern für die Tore. Den letzten Pass gab bei beiden Treffern Julian Brandt, der kurzfristig in die Startelf rückte, nachdem sich Topskorer Serhou Guirassy beim Aufwärmen verletzt hatte.

Silvan Widmer stand bei Mainz zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an auf dem Platz und sah nach 67 Minuten, wie Goalie Robin Zentner nach einer Notbremse gegen Adeyemi vom Platz flog. Eingeleitet wurde der Angriff mit einem weiten Abschlag von Kobel.

Weiterhin nicht auf Touren kommt Augsburg. Das Team von Trainer Sandro Wagner unterlag beim noch punktelosen Heidenheim 1:2 und bezog nach dem so famosen Startsieg in Freiburg die vierte Niederlage in Serie. Fabian Rieder gab beim Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit die Vorlage. Cédric Zesiger, der nach einer knappen Stunde ausgewechselt wurde, machte beim zweiten Gegentreffer eine unglückliche Figur.

Leipzig siegte in Wolfsburg 1:0 und ist mit einem Punkt Rückstand in Tuchfühlung zum BVB. Vier Punkte dahinter liegt Leverkusen, das auf St. Pauli glücklich mit 2:1 gewann.

Telegramme und Tabelle:

Mainz – Borussia Dortmund 0:2 (0:2). – Tore: 27. Svensson 0:1. 40. Adeyemi 0:2. – Bemerkungen: Mainz mit Widmer. Borussia Dortmund mit Kobel. 67. Rote Karte gegen Zentner (Mainz, Notbremse).

Heidenheim – Augsburg 2:1 (0:0). – Tore: 47. Kaufmann 1:0. 54. Conteh 2:0. 98. Tietz 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 59.) und Rieder.

Wolfsburg – Leipzig 0:1 (0:1). – Tor: 8. Bakayoko 0:1. – Bemerkungen: 90. Baumgartner (Leipzig) verschiesst Penalty.

St. Pauli – Bayer Leverkusen 1:2 (1:1). – Tore: 25. Tapsoba 0:1. 32. Wahl 1:1. 58. Poku 1:2.

Freitag: Bayern München – Werder Bremen 4:0. – Samstag: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 18.30. – Sonntag: SC Freiburg – Hoffenheim 15.30. 1. FC Köln – VfB Stuttgart 17.30. Union Berlin – Hamburger SV 19.30.

1. Bayern München 5/15 (22:3). 2. Borussia Dortmund 5/13 (11:3). 3. RB Leipzig 5/12 (7:7). 4. Bayer Leverkusen 5/8 (10:8). 5. 1. FC Köln 4/7 (9:7). 6. St. Pauli 5/7 (8:8). 7. Eintracht Frankfurt 4/6 (11:9). 8. SC Freiburg 4/6 (8:8). 9. VfB Stuttgart 4/6 (5:5). 10. Hoffenheim 4/6 (8:10). 11. Union Berlin 4/6 (8:11). 12. Wolfsburg 5/5 (7:7). 13. Hamburger SV 4/4 (2:8). 14. Mainz 05 5/4 (5:6). 15. Werder Bremen 5/4 (8:14). 16. Augsburg 5/3 (8:12). 17. Heidenheim 5/3 (4:10). 18. Borussia Mönchengladbach 4/2 (1:6).

