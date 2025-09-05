  1. Privatkunden
US Open Carlos Alcaraz lässt Djokovic keine Chance

SDA

5.9.2025 - 23:55

Novak Djokovic scheiterte im Halbfinal gegen Carlos Alcaraz deutlich
Novak Djokovic scheiterte im Halbfinal gegen Carlos Alcaraz deutlich
Keystone

Novak Djokovic muss weiter auf seinen 25. Grand-Slam-Titel warten. Der 38-jährige Serbe unterliegt beim US Open im Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

Keystone-SDA

05.09.2025, 23:55

Genau zwei Jahre liegt der letzte Major-Titel von Djokovic zurück, mit welchem er zu Rekordsiegerin Margaret Court aufschloss. Ob er es noch schafft, an der Australierin vorbeizuziehen, wird mit jeder verpassten Chance fraglicher. Gegen Alcaraz stand er am Freitag auf verlorenem Posten. Nachdem er im zweiten Satz zwischenzeitlich mit Break voraus war, konnte er im dritten nicht mehr mit dem Spanier mithalten.

Alcaraz befindet sich in beneidenswerter Form. Seit April hat er bei jedem bestrittenen Turnier den Final erreicht und fünfmal den Titel geholt. Seit 12 Partien ist er ungeschlagen und in New York in diesem Jahr noch ohne Satzverlust. Am Sonntag spielt er um seinen sechsten Grand-Slam-Titel. «Ich wollte aggressiv spielen. Das ist mir gut gelungen», freute sich Alcaraz nach dem vierten Sieg im neunten Duell mit Djokovic. «Ich bin überglücklich, hier zum zweiten Mal im Final zu stehen.»

Im Endspiel wartet auf den US-Open-Sieger von 2022 entweder der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner oder der wiedererstarkte Kanadier Félix Auger-Aliassime. Die Resultate der letzten Monate deuten auf ein Duell mit Sinner hin. Es wäre das fünfte Endspiel zwischen den beiden derzeit besten Tennisspielern der Welt in den letzten vier Monaten und ein Duell um die Spitze der Weltrangliste.

Videos aus dem Ressort

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

STORY: Bei schönstem Spätsommerwetter gab es am Donnerstag in Mostar in Bosnien und Herzegowina einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Wettkampf der Cliff Diving World Series.  Ein Event, bei dem sich die besten Klippenspringer der Welt versammeln, um sich im vorletzten Wettkampf der Saison, hier auf der Stari-Most-Brücke, rund 30 Meter in die Tiefe zu stürzen. Und es könnte eine Vorentscheidung für die Gesamtwertung im Kampf um die Weltmeisterschaft fallen.  Zurzeit führt die Australierin Rhiannan Iffland die Damenwertung an, während bei den Männern der Franzose Gary Hunt ganz oben in der Tabelle steht. Die Brücke stammt aus dem 16. Jahrhundert und die ersten wagemutigen Sprünge wurden bereits im 17. Jahrhundert dokumentiert.  Sie galten als Mutprobe für die jungen Männer der Stadt.

05.09.2025

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Mehr Videos

