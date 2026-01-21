  1. Privatkunden
Australian Open Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka in der 3. Runde

SDA

21.1.2026 - 07:49

Carlos Alcaraz stand gegen Yannick Hanfmann während 2:44 Stunden auf dem Platz
Carlos Alcaraz stand gegen Yannick Hanfmann während 2:44 Stunden auf dem Platz
Keystone

Die topgesetzten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka erreichen am Australian Open in Melbourne die 3. Runde. Das sind die Fakten des vierten Turniertages.

Keystone-SDA

21.01.2026, 07:49

21.01.2026, 07:51

Langer erster Satz

Einen Satz lang wurde Carlos Alcaraz vom Deutschen Yannick Hanfmann, einst Finalist in Gstaad, in arge Bedrängnis gebracht. Der 34-jährige Hanfmann aus Karlsruhe führte im ersten Satz mit einem Break; beim Stand von 5:4 fehlten ihm bloss noch zwei Punkte zum Satzgewinn. Nach 78 Minuten holte sich aber Alcaraz im Tiebreak den ersten Satz, und nach zwei Stunden und 44 Minuten stand sein 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg fest.

Sabalenkas Klasse

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 bei den Damen, blieb beim 6:3, 6:1-Erfolg über Bai Zhuoxuan (CHN) ungefährdet, obwohl die Qualifikantin im ersten Satz drei Games in Folge gewinnen konnte (vom 0:5 zum 3:5). Sabalenka gewann am Australian Open 45 ihrer letzten 50 Sätze. Einzig Steffi Graf, Martina Hingis, Monica Seles und Serena Williams übten am «Happy Slam» in Australien eine ebenso grosse Dominanz aus. «Irgendwie tönt es surreal, mit diesen Grössen zusammen erwähnt zu werden», so Sabalenka. «Ich hätte nie damit gerechnet, in ihre Liga aufzusteigen. Und mir ist klar, dass Graf, Hingis, Seles und Serena alle noch viel mehr als ich gewonnen haben.»

