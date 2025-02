Carlotta Henggeler Redaktorin & Reporterin News/Entertainment Themen-Schwerpunkte: Entertainment, Gesellschaft, Lifestyle, Kultur, Gesundheit, Reisen

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler ist seit Mai 2019 bei blue News. Zuvor interviewte sie mal in Gummistiefeln Single-Landwirte von «Bauer, ledig, sucht» oder in Stilettos Promis aus dem In- und Ausland. Dreizehn Jahre lang war sie im TV-Universum unterwegs, unter anderem als Onlineredaktorin für MusicStar, wo sie Talente wie Baschi, Carmen Fenk oder Salome Clausen auf ihren ersten musikalischen Schritten begleitete – zum Glück ohne massiven Gehörschaden, nach all den schiefen Tönen.

Ob live am roten Teppich oder digital – spannende Gespräche sind ihre Passion. Sie hat Stars in Suiten getroffen, bei Wind und Wetter auf Festivals gewartet und an Pressetagen um die besten Plätze gekämpft. So führte sie an der Berlinale ein Interview auf Italienisch mit Roberto Benigni und sprach auch online mit Gianna Nannini in ihrer Muttersprache. Privat schlägt ihr Herz für guten Espresso, alles Italienische – und Dackelhunde.