Der Siegerpokal der Champions League der Frauen ist wieder aufgetaucht Keystone

Wie die portugiesische Polizei mitteilt, ist die Siegertrophäe für die Champions League der Frauen in Lissabon gestohlen und von der Polizei wieder beschafft worden. Die Ermittlungen laufen noch.

Keystone-SDA SDA

Nächsten Samstag findet der Champions-League-Final der Frauen zwischen Arsenal (mit Pia Wälti) und Barcelona (mit Sydney Schertenleib) in Lissabon statt. Vermummte raubten schon am letzten Wochenende während der Partie Sporting Lissabon – Vitoria die Trophäe aus Sterlingsilber aus der Tiefgarage des José-Alvalade-Stadions. Vier Tage nach dem Diebstahl konnte die Polizei, die verdeckt ermittelte, den 60 cm hohen und 10 kg schweren Pokal wieder an die UEFA übergeben.

Die Polizei schrieb auf X (vormals Twitter), dass sie mindestens 13 Verdächtige im Visier habe. Die Diebe hätten neben der Trophäe weitere Gegenstände der UEFA mitgehen lassen. Die UEFA hatte den Diebstahl nicht kommuniziert.