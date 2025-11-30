Das Derby zwischen Klub-Weltmeister Chelsea und Englands Leader Arsenal endete 1:1 Keystone

Das Duell zwischen den besten zwei englischen Teams vor der Runde ging zwischen Chelsea und Leader Arsenal 1:1 aus. Chelsea spielte lange in Unterzahl und verspielte eine 1:0-Führung.

Keystone-SDA SDA

Damit führt Arsenal die Tabelle nach der 13. Runde mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City an. Chelsea liegt auf Platz 3 sechs Zähler zurück.

Chelsea spielte im Stadion an der Stamford Bridge fast eine Stunde lang mit einem Mann weniger, da Moises Caicedo nach einem groben Foul an Mikel Merino die direkte Rote Karte sah. Dennoch ging der Klub-Weltmeister nach der Pause in Führung. Einen Corner von Reece James verlängerte Trevoh Chalobah per Kopf ins Tor (48.). Merino glich elf Minuten später für Arsenal aus. Der Spanier vergab in der Schlussphase die beste Chance auf einen Sieg der Gäste (88.).

Liverpool feierte nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder einen Sieg. Der Meister gewann bei West Ham durch Tore von Alexander Isak – der Schwede traf für die Reds das erste Mal in der Liga – und Cody Gakpo 2:0. Das Team von Arne Slot hatte die letzten fünf Auswärtsspiele in London alle verloren.