Sion jubelt über das 1:1 von Liam Chipperfield Keystone

Der FC Basel verpasst die budgetierten drei Punkte zum Start in die Rückrunde. Gegen den Lieblingsgast Sion reicht es nur zu einem 1:1.

Keystone-SDA SDA

Einen besseren Start ins Spiel hätte der FC Basel nicht erwischen können. Nach gut drei Minuten zirkelte Xherdan Shaqiri einen Freistoss in den Walliser Strafraum und Innenverteidiger Flavius Daniliuc lenkte den Ball zum 1:0 ins Tor.

So richtig konnte der FC Basel in der Folge das Spieldiktat nicht an sich reissen. Es zeigte sich einmal mehr, dass der Heimvorteil des Schweizer Meisters auch schon eindrücklicher war als in dieser Saison. Zudem ist der FC Sion gefestigter als in manchen anderen Jahren, in denen er im St. Jakob-Park jeweils chancenlos war.

Zu einem Sieg, dem ersten in der Meisterschaft auswärts gegen den FC Basel seit 1997, reichte es den Wallisern nicht. Aber dank Liam Chipperfield, dem gebürtigen Basler und Sohn von FCB-Ikone Scott Chipperfield, gab es doch einen Punkt für das Team von Didier Tholot. Der Schweizer U21-Nationalspieler schloss in der 58. Minute eine von zahlreichen guten Offensivaktionen der Gäste gewinnbringend ab.

Für den FCB, der nur zwei Punkte vor Sion liegt und zehn Zähler hinter dem Leader Thun, geht es als Nächstes am Donnerstag in der Europa League nach Salzburg und dann am Sonntag zum FC Zürich.

Telegramm:

Basel – Sion 1:1 (1:0)

23'886 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 4. Daniliuc (Shaqiri) 1:0. 58. Chipperfield (Nivokazi) 1:1.

Basel: Hitz; Rüegg (61. Ajeti), Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin (69. Agbonifo), Leroy; Soticek (69. Koindredi), Shaqiri, Traoré; Kaio Eduardo (61. Vouilloz).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Rrudhani (87. Berdayes); Chipperfield (68. Lukembila), Chouaref, Kololli (68. Boteli); Nivokazi (79. Sow).

Bemerkungen: Verwarnungen: 50. Kaio Eduardo, 90. Lukembila, 91. Hefti, 92. Koindredi.