  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Basel – Sion 1:1 Chipperfield kostet Basel zwei Punkte

SDA

18.1.2026 - 18:59

Sion jubelt über das 1:1 von Liam Chipperfield
Sion jubelt über das 1:1 von Liam Chipperfield
Keystone

Der FC Basel verpasst die budgetierten drei Punkte zum Start in die Rückrunde. Gegen den Lieblingsgast Sion reicht es nur zu einem 1:1.

Keystone-SDA

18.01.2026, 18:59

18.01.2026, 19:02

Einen besseren Start ins Spiel hätte der FC Basel nicht erwischen können. Nach gut drei Minuten zirkelte Xherdan Shaqiri einen Freistoss in den Walliser Strafraum und Innenverteidiger Flavius Daniliuc lenkte den Ball zum 1:0 ins Tor.

So richtig konnte der FC Basel in der Folge das Spieldiktat nicht an sich reissen. Es zeigte sich einmal mehr, dass der Heimvorteil des Schweizer Meisters auch schon eindrücklicher war als in dieser Saison. Zudem ist der FC Sion gefestigter als in manchen anderen Jahren, in denen er im St. Jakob-Park jeweils chancenlos war.

Zu einem Sieg, dem ersten in der Meisterschaft auswärts gegen den FC Basel seit 1997, reichte es den Wallisern nicht. Aber dank Liam Chipperfield, dem gebürtigen Basler und Sohn von FCB-Ikone Scott Chipperfield, gab es doch einen Punkt für das Team von Didier Tholot. Der Schweizer U21-Nationalspieler schloss in der 58. Minute eine von zahlreichen guten Offensivaktionen der Gäste gewinnbringend ab.

Für den FCB, der nur zwei Punkte vor Sion liegt und zehn Zähler hinter dem Leader Thun, geht es als Nächstes am Donnerstag in der Europa League nach Salzburg und dann am Sonntag zum FC Zürich.

Telegramm:

Basel – Sion 1:1 (1:0)

23'886 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 4. Daniliuc (Shaqiri) 1:0. 58. Chipperfield (Nivokazi) 1:1.

Basel: Hitz; Rüegg (61. Ajeti), Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin (69. Agbonifo), Leroy; Soticek (69. Koindredi), Shaqiri, Traoré; Kaio Eduardo (61. Vouilloz).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Rrudhani (87. Berdayes); Chipperfield (68. Lukembila), Chouaref, Kololli (68. Boteli); Nivokazi (79. Sow).

Bemerkungen: Verwarnungen: 50. Kaio Eduardo, 90. Lukembila, 91. Hefti, 92. Koindredi.

Meistgelesen

So hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren
Schauspielerin Andrea Sawatzki über das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann
Traditionsrestaurant weicht Renditeobjekt – dahinter steckt ein Nati-Star

Videos aus dem Ressort

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Atlético Madrid – Alavés 1:0

LALIGA | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Atlético Madrid – Alavés 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Afrika-Cup. Marokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Afrika-CupMarokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Harsche Kritik am FIFA-Boss. Platini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Harsche Kritik am FIFA-BossPlatini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Transfer-Ticker. Der FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star

Transfer-TickerDer FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star