Ab sofort spielt Chris Bedia (links), hier im Zweikampf mit Ali Camara, nicht mehr gegen, sondern mit den Young Boys Keystone

Die Berner Young Boys verstärken ihre Offensive mit dem 28-jährigen Stürmer Chris Bedia. YB übernimmt Bedia bis Sommer 2026.

Keystone-SDA, sda SDA

Chris Bedia soll bei den Young Boys zu Spielpraxis kommen. Der Doppelbürger Frankreichs und der Elfenbeinküste stösst von Union Berlin zu YB. Zuletzt war er von den Berlinern nach England an Hull City ausgeliehen. In der zweiten englischen Liga (Championship) kam Bedia indessen seit Oktober bloss noch zu Kurzeinsätzen. Für Hull City skorte Bedia diese Saison drei Tore; im Januar erhielt er keine Aufgebote mehr.

Bedia kennt die Schweiz und die Super League. Von Januar 2022 bis Januar 2024 stürmte er für Servette und schaffte in 68 Partien phänomenale 31 Tore (plus 6 Assists). Für Union Berlin bestritt Bedia sieben Spiele in der Bundesliga (1 Tor).

«Wir sind überzeugt, dass uns Chris Bedia mit seinen Qualitäten helfen wird, in der Offensive effizienter und durchschlagskräftiger zu werden», meint Steve von Bergen, der Sportchef der Young Boys.

Die Young Boys verfügen gegenüber Union Berlin über eine Kaufoption für Chris Bedia.