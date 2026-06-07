Die dänischen und ukrainischen Spieler und Betreuer formen nach Christian Eriksens Zusammenbruch einen Kreis – später gibt es von medizinischer Seite Entwarnung Keystone

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand an der Europameisterschaft 2021 bricht Dänemarks Fussball-Star Christian Eriksen erneut auf dem Spielfeld zusammen.

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Der 34-Jährige sackte während des Länderspiels gegen die Ukraine in der 65. Minute zu Boden.

Mitspieler riefen sofort die dänischen Team-Ärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Captain. Die Zuschauer in Odense riefen lautstark «Eriksen, Eriksen». Der Spieler des VfL Wolfsburg konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen laufen, das auf das Stadiongelände gefahren kam.

«Eriksen ist unter den Umständen wohlauf», sagte der Stadionsprecher nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Dasselbe teilte der Verband wenig später mit. Der Schiedsrichter brach das Spiel trotzdem beim Stand von 2:1 für die Dänen ab.

Während der EM 2021 war Eriksen im ersten Spiel der Dänen gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen. Der Mittelfeldspieler musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden. 2022 setzte er seine Karriere fort, nachdem ihm unter anderem ein Defibrillator am Herzen eingesetzt wurde.