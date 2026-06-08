Christian Eriksen geht es nach seinem Zusammenbruch am Sonntag offenbar wieder gut Keystone

Der Däne Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld offenbar gut überstanden.

Keystone-SDA SDA

Der dänische Verband veröffentlichte am Morgen danach ein Statement des Teamarztes Morten Boesen. «Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen. Es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann», heisst es darin.

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen am Sonntag im Länderspiel gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Damals, vor fünf Jahren, musste der 34-jährige Eriksen noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er einen Herzschrittmacher eingesetzt. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Spital am Spielort Odense fuhr.