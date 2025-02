Christian Thumshirn Videojournalist Entertainment- und News-Themen, insbesondere geschichtliche Themen, Mobilität und Aviatik

Christian Thumshirn ist seit April 2018 bei blue News. Bevor ihn der Journalismus packte, tauchte er in die Klassische Archäologie, Ägyptologie und Alte Geschichte ein. Fast die Hälfte seines Master-Studiums an der LMU München verbrachte er auf Ausgrabungen im ägyptischen Nildelta und in Italien. Nach erfolgreichem Studienabschluss entschied er sich statt Schaufel und Pinsel für Mikrofon und Kamera. Nach einer zweijährigen Ausbildung zum TV-Redakteur bei der ProSiebenSat.1-Gruppe arbeitete er als News- und Unterhaltungs-Reporter bei TV.Berlin und TV.München und leitete ab 2006 als Chefredaktor U1TV Schweiz. 2012 wechselte er als erster Videojournalist zur NZZ und gewann 2014 den Swiss Press Award. Seit 2018 erzählt er bei blue News spannende Geschichten – nicht immer, aber meistens im Bewegtbild.