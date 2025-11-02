  1. Privatkunden
England City siegt dank Erling Haaland

SDA

2.11.2025 - 19:36

Erling Haaland zeigt auch gegen Bournemouth eine starke Leistung und trifft doppelt
Erling Haaland zeigt auch gegen Bournemouth eine starke Leistung und trifft doppelt
Keystone

In der Premier League bleibt Manchester City dank einem 3:1-Sieg gegen Bournemouth an Tabellenleader Arsenal dran. Dabei glänzt einmal mehr Erling Haaland.

Keystone-SDA

02.11.2025, 19:36

02.11.2025, 19:38

Mit seinen Toren in der 17. und 33. Minute schnürte der Norweger seinen bereits fünften Doppelpack in dieser Saison. Nach zehn Runden in der Premier League steht der 25-jährige Stürmer nun bei 13 Treffern und führt die Torschützenliste mit deutlichem Vorsprung an.

Dank der überragenden Form von Haaland klettert Manchester City in der Tabelle auf den 2. Platz. Der Rückstand auf Arsenal beträgt jedoch bereits sechs Punkte.

