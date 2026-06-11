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Mexiko – Südafrika 2:0 Co-Gastgeber Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel im Aztekenstadion

SDA

11.6.2026 - 23:12

Raul Jimenez sorgt mit seinem Treffer zum 2:0 für Glücksgefühle im Aztekenstadion
Raul Jimenez sorgt mit seinem Treffer zum 2:0 für Glücksgefühle im Aztekenstadion
Keystone

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnt mit einem Heimsieg von einem der drei Gastgeber. Mexiko bezwingt im rappelvollen Aztekenstadion von Mexico City Südafrika 2:0.

Keystone-SDA

11.06.2026, 23:12

11.06.2026, 23:14

Ein bisschen Chaos in den Stunden vor dem Anpfiff, eine bunte Eröffnungsshow mit viel mexikanischem Flair und einem Auftritt von Shakira mit dem offiziellen WM-Song «Dai Dai» – und los ging die 23. Fussball-Weltmeisterschaft.

Geduld brauchten die gut 80'000 Zuschauer im legendenumwobenen Aztekenstadion, in dem in dem zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM begann, vorab in den Stunden vor dem Anpfiff. Wegen Protesten und Blockaden von Lehrern und von Angehörigen der rund 130'000 vermissten Menschen im Land der Drogenkartelle wurde das Gebiet um das Stadion im Umkreis von 1,6 Kilometern acht Stunden vor dem Anpfiff um 13.00 Uhr Lokalzeit komplett abgeriegelt. Schon am frühen Morgen bildeten sich vor dem Einlass lange Warteschlangen, am Eingang der Fanzone kam es zu Rangeleien.

Zwei Tore, drei Platzverweise

Im Stadion lief bis auf eine kleine Verspätung von wenigen Minuten alles reibungslos und ganz nach dem Gusto der gastgebenden Mexikaner, die an ihrer dritten Heim-WM zum dritten Mal den Einzug in die Viertelfinals anpeilen. 2:0 gewannen die Gastgeber hochverdient und ohne über sich hinauswachsen zu müssen.

Die erste Chance vereitelte Südafrikas Goalie Ronwen Williams nach vier Minuten mit einer starken Parade gegen den Schuss von Raul Jimenez noch. Die zweite bedeutete die Führung für Mexiko. Schütze des ersten Tores an der WM 2026 war Julian Quiñones. Der in Saudi-Arabien tätige Stürmer bezwang Williams nach einem leichtfertigen Ballverlust der Südafrikaner am Strafraum mit einem Flachschuss zwischen den Beinen hindurch.

In der Folge stand Mexikos Auftaktsieg nie ernsthaft zur Diskussion, zu unterlegen waren die Südafrikaner schon bevor sie ab der 50. Minute wegen eines Notbremse-Fouls gegen Yaya Sithole in Unterzahl spielten. Zu hoffnungslos war die Situation aus Sicht der Gäste, als Raul Jimenez in der 67. Minute auf 2:0 erhöhte. Zu aussichtslos war alles, als in der 84. Minute auch noch Themba Zwane wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde.

Dass der erfahrene, an diesem Abend aber nicht über alle Zweifel erhabene brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio in der Nachspielzeit mit César Montes auch noch einen Mexikaner vom Platz stellte, trübte Mexikos Fussballfest zumindest an diesem Abend nicht.

Ochoas vorgezogener Glücksmoment

Mexikos Fussball-Held Guillermo Ochoa, der wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo seine sechste WM bestreitet, gönnte sich seinen persönlichen Glücksmoment noch vor der Eröffnungsshow. Zum Einsatz gelangte der 40-jährige Goalie nicht. Trainer Javier Aguirre entschied sich nach tagelangem Poker für den 15 Jahre jüngeren Raul Rangel zwischen den Pfosten.

Mit dem Sieg in der Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2010 in Johannesburg (1:1) machte Mexiko bereits einen ersten (grossen) Schritt Richtung K.o.-Phase. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Südkorea (in der Nacht auf Freitag, 19. Juni) und Tschechien (in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni).

Kurztelegramm:

Mexiko – Südafrika 2:0 (1:0)

Mexico City. – 80'824 Zuschauer. – SR Sampaio (BRA). – Tore: 9. Quiñones 1:0. 67. Jimenez 2:0.

Bemerkungen: 50. Rote Karte gegen Sithole (Südafrika/Notbremse). 84. Rote Karte gegen Zwane (Südafrika/Tätlichkeit). 92. Rote Karte gegen Montes (Mexiko/Notbremse).

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