Deutschland Coman wird Teamkollege von Ronaldo bei Al-Nassr

SDA

15.8.2025 - 22:08

Zieht es nach einem Jahrzehnt bei den Bayern in die Wüste: Kingsley Coman
Zieht es nach einem Jahrzehnt bei den Bayern in die Wüste: Kingsley Coman
Keystone

Nach zehn Saisons verlässt der französische Internationale Kingsley Coman Bayern München und wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr.

Keystone-SDA

15.08.2025, 22:08

15.08.2025, 22:09

Der 29-jährige Offensivspieler unterschrieb beim Klub von Superstar Cristiano Ronaldo einen Dreijahresvertrag, der ihm pro Saison einen Lohn von 20 Millionen Euro einbringen soll. Die kolportierte Ablösesumme für den Linksaussen soll 30 Millionen Euro betragen.

Coman, der in seiner Zeit in München immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, wird den Bayern-Fans nicht zuletzt wegen seines Kopfballtors beim 1:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters im Final der Champions League gegen Paris St. Germain im Corona-Sommer 2020 in Erinnerung bleiben.

