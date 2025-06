Cristiano Ronaldo hält Al-Nassr die Treue Keystone

Cristiano Ronaldo verlängert seinen auslaufenden Vertrag mit Al-Nassr um zwei Jahre bis im Juni 2027. Dies gibt der Verein aus Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad am Donnerstag bekannt.

Keystone-SDA SDA

«Die Geschichte geht weiter», hiess es vom Klub via X. Dazu war ein Video des 40-jährigen Portugiesen zu sehen, wie er über den Strand läuft. Am Ende blickt CR7 grinsend in die Kamera und sagt «Al-Nassr forever».

Seit Anfang 2023 spielt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien für den Klub aus Riad, wo er dem Vernehmen nach 200 Millionen Euro pro Jahr verdient.