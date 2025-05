Crystal Palaces Trainer Oliver Glasner freut sich über Grosserfolg Keystone

Crystal Palace gewinnt überraschend den FA Cup und sichert sich den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Das Team aus London setzt sich im Final im Wembley-Stadion gegen Manchester City 1:0 durch.

Keystone-SDA SDA

Schon zweimal war Crystal Palace nah am Gewinn des FA Cup. 1990 führte es im Final gegen Manchester United sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung, nach einem 3:3 musste jedoch ein Wiederholungsspiel die Entscheidung bringen – dieses ging 0:1 verloren. 2016 gegen den gleichen Gegner kassierte Crystal Palace in der 81. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe es in der Verlängerung 1:2 verlor.

Nun brachte das Team des österreichischen Trainers Oliver Glasner ein 1:0 über die Zeit. Den Treffer erzielte in der 16. Minute Eberechi Eze, der nach einem Querpass von Daniel Munoz in den Strafraum nicht lange fackelte – Manchesters Schweizer Verteidiger Manuel Akanji stand etwas zu weit weg. Die beste Chance zum Ausgleich für den Favoriten vergab Omar Marmoush, der in der 36. Minute mit einem Penalty am überragenden Dean Henderson scheiterte.

Die Niederlage trotz 78 Prozent Ballbesitz passt zur missglückten Saison von Manchester City. Den fünften Meistertitel in Serie verlor die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola schon früh aus den Augen, und auch in der Champions League scheiterten die Skyblues früh.