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Schweiz – Türkei 3:1 Csillag und Calligaris schiessen die Schweiz zum Sieg

SDA

14.4.2026 - 21:04

Doppelter Jubel: Aurelie Csillag erzielt beim 3:1-Sieg gegen die Türkei die ersten beiden Schweizer Treffer
Doppelter Jubel: Aurelie Csillag erzielt beim 3:1-Sieg gegen die Türkei die ersten beiden Schweizer Treffer
Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hält sich in der WM-Qualifikation schadlos. In Zürich resultiert ein 3:1 gegen die Türkei.

Keystone-SDA

14.04.2026, 21:04

14.04.2026, 21:16

12'355 Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten im Letzigrund einen würdigen Rahmen für das Jubiläumsspiel des Schweizer Frauen-Nationalteams, das seine 400. Partie bestritt. Es resultierte der 139. Sieg für die SFV-Auswahl und der dritte im dritten Spiel der WM-Qualifikation.

Trainer Rafel Navarro ging an diesem Abend vor allem einmal das Herz auf. Als die Schweizerinnen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gingen. Es war ein Angriff genau nach dem Gusto des Katalanen. Sein Team kombinierte sich von hinten heraus über mehrere Stationen. Die scharfe Hereingabe von Iman Beney verwertete Aurélie Csillag schliesslich sehenswert mit dem Absatz.

Ein postwendender Ausgleich und die Schweizer Antwort

Doch Navarro konnte sich nicht lange über die Führung freuen. Nur vier Minuten nach dem 1:0 traf Ebru Topcu, nachdem die Schweizerinnen unzureichend klären konnten. Bitter: Der VAR hätte den Treffer einkassiert, da im Vorfeld eine Türkin im Abseits stand. Die WM-Qualifikation findet jedoch ohne Videoschiedsrichter statt, wodurch das Tor seine Gültigkeit behielt.

In der Folge drückten die Schweizerin auf die neuerliche Führung. Für den zweiten Schweizer Treffer bedurfte es jedoch eines Fehlers der ansonsten starken türkischen Torhüterin, die eine Viertelstunde vor Schluss einen Weitschuss von Géraldine Reuteler nach vorne abprallen liess. Csillag war zur Stelle und traf zum zweiten Mal an diesem Abend. Schliesslich war Viola Calligaris in der 80. Minute für den Endstand besorgt.

Schwache erste Halbzeit

Gegen die nach zwei Spielen ebenfalls mit dem Punktemaximum dagestandenen Türkinnen tat sich das Team von Navarro lange schwer. Vor allem in der ersten Halbzeit wollte den Schweizerinnen nicht viel gelingen. Zwar hatten sie mit 65 Prozent den deutlich höheren Anteil am Ballbesitz. Nur wussten sie aus diesem kein Kapital zu schlagen. Im Spielaufbau fehlte mehr als einmal die Genauigkeit, im letzten Drittel die Zielstrebigkeit.

Anders traten die Türkinnen auf, die nach Ballgewinn schnell umschalteten und im ersten Durchgang näher an einem Torerfolg waren. Livia Peng, die erneut den Vorzug vor Elvira Herzog erhielt und einmal die Torumrandung verhinderten jedoch einen Gegentreffer.

Den Gruppensieg vor Augen

Mit drei Siegen nach drei Spielen liegt die Schweiz an der Spitze der Qualifikationsgruppe 2 in der Liga B. Am Samstag in Sinop könnte sie bereits den Gruppensieg klarmachen. Selbst bei einem Unentschieden ist dem Team von Rafel Navarro die Rückkehr in die Liga A der Nations League kaum mehr zu nehmen. Als Gruppensiegerin würde die Schweiz in der ersten von zwei Playoff-Runden einem Gegner aus der Liga A aus dem Weg gehen.

Telegramm:

Schweiz – Türkei 3:1 (0:0)

Zürich. – 12'355 Zuschauer. – SR Prychyna (UKR). – Tore: 49. Csillag (Beney) 1:0. 52. Topcu 1:1. 75. Csillag (Reuteler) 2:1. 80. Calligaris (Crnogorcevic) 3:1.

Schweiz: Peng; Riesen (88. Ivelj), Calligaris, Stierli (46. Crnogorcevic), Maritz; Reuteler (85. Sow), Wälti, Schertenleib; Beney, Csillag (85. Fölmli), Xhemaili (68. Kamber).

Türkei: Akgöz; Keskin, Hiz, Karatas, Civelek; Topcu (88. Cin), Icinözbebek; Sakar (72. Pekel), Altunkulak (72. Kaya), Seker (88. Öztürk); Hancar (80. Kardesler).

Bemerkungen: 400. Spiel für das Schweizer Frauen-Nationalteam. Verwarnungen: 48. Akgoz. 62. Xhemaili. 65. Icinözbebek.

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