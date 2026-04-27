Daniela Ryf: «Das macht den Wings for Life World Run so speziell» 22.04.2026

Am Sonntag, 10. Mai 2026, geht bereits zum 13. Mal in Zug der Wings for Life World Run über die Bühne. Mit dabei ist auch Daniela Ryf. Die frühere Spitzen-Triathletin schwärmt vom Event.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Daniela Ryf über ...

... ihre Motivation beim Wings for Life World Run

«Wir wollen für diejenigen laufen, die das eben nicht können. Die Idee ist, dass man Querschnittslähmung eines Tages heilen kann – und dafür sammeln wir beim Wings for Life World Run Geld.

Wings for Life World Run Der Flagship Run in Zug ist bereits ausverkauft. In der Schweiz und in Liechtenstein finden zahlreiche organisierte App Run Events statt. Der Flagship Run in Zug ist bereits ausverkauft. In der Schweiz und in Liechtenstein finden zahlreiche organisierte App Run Events statt.



Im 2025 waren weltweit insgesamt 310’724 Personen aus 191 Nationen in 170 Ländern registriert, was einen neuen Rekord darstellte. Dabei konnten 8,6 Millionen Euro für die Forschung von Rückenmarksverletzungen gesammelt werden. Schweizweit wurden über 11'000 Teilnehmende gezählt.



Sämtliche Startgelder und Spenden fliessen zu 100 Prozent in die Rückenmarkforschung und helfen dabei, Querschnittslähmung zu heilen.

Zudem ist es aber auch ein unglaublich toller Event. Es kommen so viele verschiedene Leute zusammen. Es geht dort für einmal nicht darum, schnell zu sein, sondern einfach auch Spass zu haben und für einen guten Zweck zu laufen – das macht den Event so speziell.»

... ihr tollstes Erlebnis

«Sehr lustig war es letztes Jahr. Ich durfte den Halbmarathon pacen und Franjo von Allmen ist am Schluss 23 Kilometer mit mir mitgelaufen.

Es war cool zu sehen, dass auch Skifahrer im Ausdauerbereich richtig Gas geben. Ich bin gespannt, wen ich dieses Mal unterwegs treffe.»

Daniela Ryf mit Franjo von Allmen, im Hintergrund Anouk Vergé-Dépré. Red Bull

... ihr speziellster Run

«Bei meinem ersten Mal 2014 war ich einen Tag zuvor auf einer Hochzeit. Ich bin recht spät heimgekommen – und habe auch viel Wein getrunken. Das Rennen war am Mittag – bis zum heutigen Tag ist das mein Rekord beim Marathon. Es war natürlich eine extreme Überraschung nach so einem Abend, dass man sich plötzlich so gut fühlt.»

... ihre Renn-Prognose

«Ich werde vielleicht zwischen 15, 20 Kilometer laufen. Wenn es dann schneller geht – auch gut. Und sonst ist es auch okay. Das macht den Wings for Life World Run aus: Man kann einfach loslaufen und es ist ganz sicher, dass man ins Ziel kommt, weil ja das Auto von hinten kommt.»

Diese Schweizer Sport-Promis sind 2026 mit am Start Fabian Bösch

Liv Broder

Maxime Chabloz

Simon Ehammer

Mathilde Gremaud

Jérémie Heitz

Nicolas Hojac

Camille Losserand

Marco Odermatt

Daniela Ryf

Gian Sutter

Anouk Vergé-Dépré

Zoé Vergé-Dépré

Judith Wyder Mehr anzeigen

Infos über den Wings for Life World Run

Am Wings for Life World Run starten alle Teilnehmenden weltweit gleichzeitig. Egal, ob du Profi, Hobbyläufer*in oder Anfänger*in bist – hier zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern der gemeinsame Einsatz für einen guten Zweck. Eine klassische Ziellinie gibt es nicht: Stattdessen nimmt 30 Minuten nach dem Start das «Catcher Car» die Verfolgung auf und holt nach und nach alle ein – Läufer*innen genauso wie Rollstuhlfahrer*innen.

Sämtliche Startgelder und Spenden fliessen zu 100 Prozent in die Rückenmarkforschung. Vergangenes Jahr kamen so stolze 8,6 Millionen Euro zusammen. Das grosse Ziel: Querschnittslähmung heilen.

Am 10. Mai 2026 findet der Wings for Life World Run bereits zum 13. Mal in Zug statt. Mit weltweit 310'724 Teilnehmenden aus 170 Ländern war die letzte Ausgabe 2025 ein voller Erfolg. Dieses Jahr haben sich für den Lauf in Zug 8300 Teilnehmer:innen angemeldet – unter anderem sind auch Schweizer Sportstars wie Marco Odermatt, Franjo von Allmen oder Simon Ehammer am Start.

Während der Run in Zug ausverkauft ist, ist die Anmeldung via App Run weiterhin möglich. So finden an diesem Tag zahlreiche organisierte App Run Events statt, wie zum Beispiel in Schaffhausen, Genf, Zweisimmen (BE) oder Zürich (Balgrist).

Das Format? Komplett anders als bei anderen Läufen: Alle Teilnehmenden starten weltweit gleichzeitig um 13.00 Uhr MEZ. Und anstatt auf eine Ziellinie zuzusteuern, kommt sie ihnen entgegen – in Form des «Catcher Cars». Während gemütliche Teilnehmende schon bei Kilometer 5 überholt werden, schaffen es Spitzenläufer*innen auch mal bis Kilometer 60.

Live auf blue Sport

Falls du dir das Laufspektakel lieber im TV ansiehst, bist du bei blue Sport an der richtigen Adresse. blue Sport überträgt den Wings for Life World Run am Sonntag, 10. Mai ab 12.45 Uhr live.

Alle Informationen zum Wings for Life World Run und zur Teilnahme auf www.wingsforlifeworldrun.com