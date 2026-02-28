St.Gallen – Winterthur 2:1 Super League | 27. Runde | Saison 25/26 28.02.2026

St.Gallen gewinnt gegen Winterthur spät nach einem Rückstand und verpasst dem Schlusslicht den nächsten Nackenschlag.

Keystone-SDA SDA

Es sah lange danach aus, als ob Winterthur endlich wieder ein Erfolgserlebnis würde feiern können. Pajtim Kasami brachte die Winterthurer nach 21 Minuten in Führung, und als Carlo Boukhalfa vor der Pause mit einem Penalty an Stefanos Kapino scheiterte, schien Fortuna doch endlich wieder einmal Winterthurerin zu sein an diesem Samstag.

Doch ganz der Floskel entsprechend dauert ein Spiel 90 Minuten und ist erst fertig, wenn der Schiedsrichter pfeift. Alessandro Vogt liess die St.Galler nach 77 und 92 Minuten jubeln. Bei seinem zweiten Treffer war der beste St.Galler Torschütze vom Punkt erfolgreich.

Wie lange Vogt indes noch das Shirt der St.Galler tragen wird, ist offen. Er wird mit einem Wechsel im Sommer zur TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.