Rodrigo Conceição und Mirlind Kryeziu feiern den Derbysieg Keystone

Basel und Luzern haben am Sonntag in der 29. Super-League-Runde nach einer schwächeren Phase vor der Länderspiel-Pause zum Siegen zurückgefunden. Das Zürcher Derby entscheidet der FC Zürich für sich.

Keystone-SDA SDA

Der FC Zürich war im 289. Duell mit den Grasshoppers überlegen und kam folgerichtig zum 2:1-Erfolg. Jean-Philippe Gbamin Sekunden vor der Pause und Bledian Krasniqi in der 69. Minute brachten den FCZ mit 2:0 in Front, ehe Adama Bojang (82.) noch für eine spannende Schlussphase sorgte. Die Grasshoppers haben auf dem Barrage-Platz nun fünf Punkte Rückstand auf Yverdon und sieben Zähler Reserve auf das Schlusslicht Winterthur.

Die Basler bestanden die Geduldsprobe beim FC Winterthur (2:0) dank Xherdan Shaqiri. Nachdem sich der Tabellenzweite über eine Halbzeit lang an der dichten Zürcher Abwehr die Zähne ausgebissen hatte, erzielte Xherdan Shaqiri mit seinem zehnten Saisontor das 1:0. Später lieferte der Captain auch die Vorlage zum 2:0 von Bénie Traoré.

Für die Luzerner lief es beim 4:1 in Lausanne wie von selber. Raoul Giger eröffnete mit einem Eigentor in der 3. Minute das Skore für die Gäste, die bis zur 27. Minute dank Toren von Bung Meng Freimann (nach Vorlage von Bruder Bung Hua) und Thibault Klidjé auf 3:0 erhöhten. Nach der Pause trafen Noë Dussenne für Lausanne und Adrian Grbic für Luzern.

In der Tabelle hat das am Samstag in Lugano siegreiche Servette nun noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Basel und deren vier auf Luzern. Danach folgen YB (-5 Punkte gegenüber Servette) sowie Lugano und Zürich (je -6 Punkte).

Bis auf Lugano gewannen an diesem Wochenende alle Top-6-Mannschaften, Zwischen dem sechstplatzierten FCZ und dem siebtplatzierten Lausanne-Sport liegen vier Runden vor der Aufteilung der Super League in Meister- und Relegationsrunde vier Punkte.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Young Boys – St. Gallen 1:0 (0:0). Sion – Yverdon 1:1 (0:1). Lugano – Servette 0:2 (0:1). – Sonntag: Winterthur – Basel 0:2 (0:0). Lausanne-Sport – Luzern 1:4 (0:3). Grasshoppers – Zürich 1:2 (0:1).

1. Servette 29/51 (49:39). 2. Basel 29/49 (59:31). 3. Luzern 29/47 (53:45). 4. Young Boys 29/46 (45:35). 5. Lugano 29/45 (45:42). 6. Zürich 29/45 (41:40). 7. Lausanne-Sport 29/40 (46:41). 8. St. Gallen 29/39 (42:41). 9. Sion 29/35 (39:45). 10. Yverdon 29/32 (31:47). 11. Grasshoppers 29/27 (29:41). 12. Winterthur 29/20 (28:60).