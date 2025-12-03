Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft Bild: Keystone Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress Bild: Keystone Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln Bild: Keystone Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft Bild: Keystone Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress Bild: Keystone Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln Bild: Keystone

Der Schweizer Fussballverband präsentiert das neue Heimtrikot der Schweizer Nationalteams. Dieses wird im kommenden Jahr unter anderem an der WM in Amerika getragen.

Keystone-SDA SDA

In einem klassischen Rot mit weissen Details schlicht gestaltet, ist das Trikot inspiriert vom Schweizer Pass. Auch die Topografie der Schweiz spiegelt sich im Trikot wider. Ausserdem: Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot.

«Die Details im Trikot erinnern mich daran, woher wir kommen und wofür wir stehen: für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann», äussert sich Granit Xhaka auf der Website des SFV.

Das neue Heimtrikot ist ab sofort im Handel erhältlich.