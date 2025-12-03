  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nationalteams Das ist das Schweizer WM-Trikot

SDA

3.12.2025 - 11:13

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery
Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft

Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft

Bild: Keystone

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress

Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress

Bild: Keystone

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln

Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln

Bild: Keystone

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery
Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft

Nati-Trainer Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft

Bild: Keystone

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress

Nationalspielerin Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimdress

Bild: Keystone

Das ist das Schweizer WM-Trikot - Gallery. Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln

Das neue Nati-Trikot leuchtet im Dunkeln

Bild: Keystone

Der Schweizer Fussballverband präsentiert das neue Heimtrikot der Schweizer Nationalteams. Dieses wird im kommenden Jahr unter anderem an der WM in Amerika getragen.

Keystone-SDA

03.12.2025, 11:13

03.12.2025, 11:33

In einem klassischen Rot mit weissen Details schlicht gestaltet, ist das Trikot inspiriert vom Schweizer Pass. Auch die Topografie der Schweiz spiegelt sich im Trikot wider. Ausserdem: Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot.

«Die Details im Trikot erinnern mich daran, woher wir kommen und wofür wir stehen: für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann», äussert sich Granit Xhaka auf der Website des SFV.

Das neue Heimtrikot ist ab sofort im Handel erhältlich.

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte

Videos aus dem Ressort

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

Nun steht fest: Patrick Fischer hört Ende Saison als Schweizer Eishockey-Nationaltrainer auf. Auf den Tag genau zehn Jahre nach seiner Vorstellung gibt der 50-Jährige am Mittwoch bekannt, dass er seinen auslaufenden Vertrag mit Swiss Ice Hockey nicht

03.12.2025

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

03.12.2025

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

STORY: Am Ende triumphierten dann doch die Weltmeisterinnen. Spanien hat das Finale der Frauen-Nations-League gegen Deutschland gewonnen. Beim Rückspiel in Madrid am Dienstag konnte Spaniens Stürmerin Claudia Pina zweimal treffen. Vicky Lopez einmal, der Endstand: 3:0. Das Hinspiel am Freitag in Kaiserslautern, das die Deutschen dominiert hatten, war torlos geblieben. Auch am Dienstag hatte das Team um Kapitänin Giulia Gwinn und Torhüterin Ann-Katrin Berger in der ersten Halbzeit standgehalten.  Christian Wück, Bundestrainer: «Ja, bevor ich in die Analyse gehe, erst einmal Glückwunsch an die Spanierinnen zu einem verdienten Sieg. Sie haben verdient die Nations League gewonnen und von daher haben wir vor allen Dingen in der zweiten Hälfte nicht mehr unser Niveau erreicht, um mit den Spanierinnen mitzuhalten. Deswegen, glaube ich, war es ein verdienter Sieg auch in dieser Höhe.» Spanien zollte den DFB-Frauen Tribut Sonia Bermudez, Trainerin von Spanien: «Deutschland ist ein starker Gegner. Heute war unser Team besser aufgestellt. Wir konnten ein Umschaltspiel verhindern und mehr Druck ausüben. Wir werden jetzt erst einmal feiern und uns nach Februar Gedanken über die WM-Qualifikation machen. Zunächst müssen wir uns qualifizieren.» Die Frauen-Fussball-WM findet 2027 in Brasilien statt.

03.12.2025

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mach mit bei unserem Gewinnspiel. Das ist das neue Nati-Trikot für die WM 2026

Mach mit bei unserem GewinnspielDas ist das neue Nati-Trikot für die WM 2026

Drei Derbys im Schweizer Cup. Zug 94 will gegen den FC Luzern ins Viertelfinal einziehen

Drei Derbys im Schweizer CupZug 94 will gegen den FC Luzern ins Viertelfinal einziehen

Women's Nations League. Spanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

Women's Nations LeagueSpanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel