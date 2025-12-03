Der Schweizer Fussballverband präsentiert das neue Heimtrikot der Schweizer Nationalteams. Dieses wird im kommenden Jahr unter anderem an der WM in Amerika getragen.
In einem klassischen Rot mit weissen Details schlicht gestaltet, ist das Trikot inspiriert vom Schweizer Pass. Auch die Topografie der Schweiz spiegelt sich im Trikot wider. Ausserdem: Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot.
«Die Details im Trikot erinnern mich daran, woher wir kommen und wofür wir stehen: für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann», äussert sich Granit Xhaka auf der Website des SFV.
Das neue Heimtrikot ist ab sofort im Handel erhältlich.