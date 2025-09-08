  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pressekonferenz im Stream Das sagt Nati-Coach Murat Yakin nach dem Sieg über Slowenien

Syl Battistuzzi

8.9.2025

Im zweiten Spiel der WM-Qualifikation feiert die Schweiz gegen Slowenien den zweiten Sieg. Das sagt Nationaltrainer Murat Yakin nach der Partie.

Redaktion blue Sport

08.09.2025, 23:00

08.09.2025, 23:39

Meistgelesen

Epstein-Fall: Demokraten zeigen angebliches Trump-Schreiben +++ Trump muss wegen Verleumdung 83 Millionen Dollar zahlen
60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Massive Luftschläge: Kiew trifft offenbar Ziele der russischen Armee in Donezk
Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel
Prinz Harry gedenkt Queen Elizabeth II. am Grab – auch Prinz William ehrt sie am Todestag

Mehr Fussball

Nati-Noten. Tor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Nati-NotenTor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

WM-Quali-Wahnsinn. Italien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali-WahnsinnItalien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

Furioser WM-Quali-Auftakt. Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Furioser WM-Quali-AuftaktAbgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Fussball Videos

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

07.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Mehr Videos