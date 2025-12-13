  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Thun – St. Gallen 0:2 Das Spitzenspiel in Thun geht an den Verfolger

SDA

13.12.2025 - 22:50

Aliou Baldé traf für den FC St. Gallen Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0
Aliou Baldé traf für den FC St. Gallen Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0
Keystone

Verfolger St. Gallen geht aus dem Spitzenspiel der Super League als Sieger hervor. Die Ostschweizer gewinnen die umkämpfte Partie beim Leader Thun mit 2:0.

Keystone-SDA

13.12.2025, 22:50

13.12.2025, 22:57

Es war kein spielerisches Feuerwerk der beiden punktemässig besten Mannschaften der Liga. Selten konnten sich die Offensivleute gefährlich Richtung gegnerischen Strafraum durchspielen. Es waren deshalb Details, die über den Ausgang der Partie entschieden: wenige Zentimeter beim 1:0 und ein kleines Halten zu viel beim 2:0.

Die defensiv fast ausnahmslos sehr sicher stehenden St. Galler Gäste schlugen das erste Mal in der 22. Minute zu, als sich Aliou Baldé nach einem Pass von Chima Okoroji um wenige Zentimeter nicht im Offside befand, bevor er zum 1:0 einschoss. Für Baldé, der den wegen Zahnschmerzen erst später eingesetzten Alessandro Vogt in der Startformation vertrat, war es der vierte Saisontreffer.

Der zweite verhängnisvolle Defensivfehler unterlief den Thunern in der Schlussviertelstunde. Jan Bamert, der zur Pause Genis Montolio ersetzt hatte, agierte im eigenen Strafraum zunächst zu zögerlich und konnte sich danach gegen den Joker Malamine Efekele nur noch mit einem Foul behelfen. Den fälligen Elfmeter verwertete Carlo Boukhalfa, der nun wie Teamkollege Vogt acht Treffer in dieser Saison erzielt hat. Die Thuner waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Torchancen waren generell rar. Eine davon vergab Ethan Meichtry kurz vor dem 0:2.

In der Tabelle bleibt Thun drei Punkte vor dem FC St. Gallen. Das sich abzeichnende Fernduell zwischen den beiden Teams bis Weihnachten führt die Berner Oberländer am Dienstag noch nach Winterthur und am kommenden Wochenende zum Heimspiel gegen Zürich. St. Gallen spielt derweil ebenfalls am Dienstag daheim gegen Sion und danach bei den Grasshoppers.

Telegramm:

Thun – St.Gallen 0:2 (0:1)

9247 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 22. Balde (Okoroji) 0:1. 77. Boukhalfa (Penalty) 0:2.

Thun: Steffen; Fehr, Montolio (46. Bamert), Franke, Heule; Janjicic (66. Matoshi), Bertone; Meichtry (81. Gutbub), Reichmuth (65. Imeri); Ibayi (65. Rastoder), Labeau.

St.Gallen: Zigi; Neziri, Gaal, Stanic; Daschner (88. Stevanovic); Vandermersch (99. Ruiz), Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Witzig (69. Vogt), Balde (69. Efekele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Boukhalfa, 44. Ibayi, 45. Neziri, 60. Okoroji, 72. Fehr, 95. Zigi, 101. Ruiz.

Meistgelesen

St.Gallen gewinnt Spitzenspiel  auf drei Punkte an Leader Thun ran
Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»
Tschechien gibt kein Geld für Ukraine-Finanzierung +++ Erweiterungskommissarin wirbt für EU-Beitritt der Ukraine

Videos aus dem Ressort

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Challenge League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

England. Liverpool gewinnt mit Mohamed Salah

EnglandLiverpool gewinnt mit Mohamed Salah

Deutschland. St. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt

DeutschlandSt. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt

Ricardinho stellt neuen Weltrekord auf. Brasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch

Ricardinho stellt neuen Weltrekord aufBrasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch