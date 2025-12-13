Aliou Baldé traf für den FC St. Gallen Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0 Keystone

Verfolger St. Gallen geht aus dem Spitzenspiel der Super League als Sieger hervor. Die Ostschweizer gewinnen die umkämpfte Partie beim Leader Thun mit 2:0.

Keystone-SDA SDA

Es war kein spielerisches Feuerwerk der beiden punktemässig besten Mannschaften der Liga. Selten konnten sich die Offensivleute gefährlich Richtung gegnerischen Strafraum durchspielen. Es waren deshalb Details, die über den Ausgang der Partie entschieden: wenige Zentimeter beim 1:0 und ein kleines Halten zu viel beim 2:0.

Die defensiv fast ausnahmslos sehr sicher stehenden St. Galler Gäste schlugen das erste Mal in der 22. Minute zu, als sich Aliou Baldé nach einem Pass von Chima Okoroji um wenige Zentimeter nicht im Offside befand, bevor er zum 1:0 einschoss. Für Baldé, der den wegen Zahnschmerzen erst später eingesetzten Alessandro Vogt in der Startformation vertrat, war es der vierte Saisontreffer.

Der zweite verhängnisvolle Defensivfehler unterlief den Thunern in der Schlussviertelstunde. Jan Bamert, der zur Pause Genis Montolio ersetzt hatte, agierte im eigenen Strafraum zunächst zu zögerlich und konnte sich danach gegen den Joker Malamine Efekele nur noch mit einem Foul behelfen. Den fälligen Elfmeter verwertete Carlo Boukhalfa, der nun wie Teamkollege Vogt acht Treffer in dieser Saison erzielt hat. Die Thuner waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Torchancen waren generell rar. Eine davon vergab Ethan Meichtry kurz vor dem 0:2.

In der Tabelle bleibt Thun drei Punkte vor dem FC St. Gallen. Das sich abzeichnende Fernduell zwischen den beiden Teams bis Weihnachten führt die Berner Oberländer am Dienstag noch nach Winterthur und am kommenden Wochenende zum Heimspiel gegen Zürich. St. Gallen spielt derweil ebenfalls am Dienstag daheim gegen Sion und danach bei den Grasshoppers.

Telegramm:

Thun – St.Gallen 0:2 (0:1)

9247 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 22. Balde (Okoroji) 0:1. 77. Boukhalfa (Penalty) 0:2.

Thun: Steffen; Fehr, Montolio (46. Bamert), Franke, Heule; Janjicic (66. Matoshi), Bertone; Meichtry (81. Gutbub), Reichmuth (65. Imeri); Ibayi (65. Rastoder), Labeau.

St.Gallen: Zigi; Neziri, Gaal, Stanic; Daschner (88. Stevanovic); Vandermersch (99. Ruiz), Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Witzig (69. Vogt), Balde (69. Efekele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Boukhalfa, 44. Ibayi, 45. Neziri, 60. Okoroji, 72. Fehr, 95. Zigi, 101. Ruiz.