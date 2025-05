«Das Ziel ist es, Geschichte zu schreiben» - Gallery Grosser Rummel nach dem Finaleinzug von PSG auf der Champs-Elysées Bild: Keystone Nasser Al-Khelaifi: "Wir sind noch nicht am Ziel" Bild: Keystone Goalie Gianluigi Donnarumma verleiht dem jungen Ensemble Stabilität Bild: Keystone Riesenfreude bei den PSG-Spielern nach dem 2:1 über Arsenal Bild: Keystone Das PSG-Finalteam von 2020, das den Champions-League-Final gegen Bayern München 0:1 verlor Bild: Keystone «Das Ziel ist es, Geschichte zu schreiben» - Gallery Grosser Rummel nach dem Finaleinzug von PSG auf der Champs-Elysées Bild: Keystone Nasser Al-Khelaifi: "Wir sind noch nicht am Ziel" Bild: Keystone Goalie Gianluigi Donnarumma verleiht dem jungen Ensemble Stabilität Bild: Keystone Riesenfreude bei den PSG-Spielern nach dem 2:1 über Arsenal Bild: Keystone Das PSG-Finalteam von 2020, das den Champions-League-Final gegen Bayern München 0:1 verlor Bild: Keystone

«Das Ziel ist es, Geschichte zu schreiben», sagt Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain. Dazu müssen die Franzosen am 31. Mai in München den Final gegen Inter Mailand mit Yann Sommer gewinnen.

«Wir wollen die Ersten sein, die diese lang ersehnte Trophäe für PSG erobern. Das ist ein Projekt, das sich im letzten Jahr gewaltig verändert hat, und in dem ich als Trainer sehr aufblühe», so Luis Enrique nach den Siegen in Hin- und Rückspiel über Arsenal.

Der Stolz schwingt gewaltig mit beim Trainer. Jahrelang suchte PSG den Erfolg mit Über-Spielern. Mit Neymar und Kylian Mbappé reichte es 2020 immerhin fürs Finale, das gegen Bayern München 0:1 verloren ging. Mit Lionel Messi neben Neymar und Mbappé setzte es (von 2021 bis 2023) auf oberster Stufe für PSG lauter Enttäuschungen ab.

In dieser Saison stellt Paris Saint-Germain keinen zusammengewürfelten Haufen an Mega-Stars mehr dar. Primär ist das Team der Star – und die neuen Stars sind jung und dynamisch. Vor Goalie Gianluigi Donnarumma (26) zählen mit Nuno Mendes (22), Willian Pacho (23), João Neves (20), dem Georgier Chwitscha Kwarazchelia (24), Désiré Doué (19), Bradley Barcola (22) und Gonçalo Ramos (23) sieben Akteure zum Stamm, die noch nicht 25 sind.

Dem Trainer gefällt enorm, was er von seinem Team zu sehen bekommt. Luis Enrique: «Es ist mein Ziel, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft den Fans jeden Tag gefällt. Jetzt fehlt bloss noch der letzte Schritt – der Sieg im grossen Final! Der Verein hat die Champions League verdient. Und die Fans haben diesen Titel schon lange verdient.»

«Im November waren wir fast ausgeschieden»

In die gleiche Kerbe schlägt Nasser Al-Khelaifi, der grosszügige Präsident von PSG, der seit Jahren viel in den Champions-League-Titel investiert. «Ich bin extrem stolz», so Al-Khelaifi. «Wir haben gezeigt, dass wir ein grosses Team sind. Der Weg war lang, im November waren wir fast ausgeschieden. Aber ich habe eine Botschaft: Wir sind noch nicht am Ziel», sagte er in der Interview-Zone.

Die Fans feierten den ersten Finaleinzug seit fünf Jahren wie einen Titel. Die grosse Masse feierte zuerst um das Prinzenpark-Stadion herum, später zogen Umzüge in Richtung Champs-Elysées. Der Tenor der Fans: «Wir sind super glücklich, nachdem wir jahrelang auf so etwas haben warten müssen. Wir haben schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber jetzt kann uns nichts mehr passieren.» Diese kollektive Freude – von PSG ausgelöst – tue dem Land, dem es schlecht geht, nur gut.