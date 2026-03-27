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ATP David Goffin hört Ende Jahr auf

SDA

27.3.2026 - 14:22

Goffins grösster Sieg - in den Halbfinals des Masters Cup in London besiegte er Roger Federer (rechts)
Goffins grösster Sieg - in den Halbfinals des Masters Cup in London besiegte er Roger Federer (rechts)
Keystone

David Goffin (35), der erste Belgier, der es unter die Top Ten der Tennis-Weltrangliste schaffte (2017 als Nummer 7), erklärte in einem Video in den sozialen Medien den Rücktritt per Ende Saison. Eine Knieverletzung, die ihm weiter Probleme bereitet, erleichterte Goffin den Entscheid.

Keystone-SDA

27.03.2026, 14:22

27.03.2026, 15:06

Vor neun Jahren, in seiner besten Saison, qualifizierte sich Goffin am Australian Open für die Viertelfinals, erreichte mit Belgien den Davis-Cup-Final (der gegen Frankreich verloren ging) und qualifizierte er sich am Masters Cup in London nach Siegen über Roger Federer und Rafael Nadal für den Final. Goffin feierte sechs Turniersiege auf der ATP Tour.

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