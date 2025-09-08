David von Ballmoos wechselt leihweise zum FC Lugano. Zudem besitzt der Tessiner Klub eine Option zur fixen Übernahme, wie die Young Boys mitteilen.
Der 30-jährige Goalie bestritt seit 2017 Spiele für die Berner, bei denen er bereits seine Juniorenzeit verbracht hat. Nach 263 Pflichtspielen, sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen verabschiedet sich Von Ballmoos als erfolgreichster Spieler der Klubgeschichte.
Ursprung für den Wechsel war der Wunsch nach mehr Spielzeit von David von Ballmoos. Bei YB fiel er in der Torhüterhierarchie hinter Marvin Keller zurück.