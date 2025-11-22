Eine Nummer zu gross: Die Young Boys fertigen Schlusslicht Winterthur gleich mit 5:0 ab Keystone

Die Young Boys feiern in der 14. Runde der Super League einen 5:0-Erfolg gegen Winterthur. Der Sieg ist auch in dieser Höhe mehr als verdient.

Keystone-SDA SDA

So hat sich Patrick Rahmen die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nicht vorgestellt. Der 56-jährige Basler, der von Juli bis Oktober 2024 die Young Boys trainierte, kam mit Winterthur im Wankdorfstadion gehörig unter die Räder.

Bereits nach 29 Minuten führte das Heimteam mit 4:0, wobei das Skore noch deutlicher hätte ausfallen können, schliesslich sündigte YB gleich mehrfach im Abschluss. In der zweiten Halbzeit schaltete der Favorit dann zwei Gänge zurück. Fassnacht traf noch zum Endstand.

Hervorzuheben aus dem starken Berner Kollektiv sind Jaouen Hadjam, der zum 1:0 traf und zwei weitere Treffer vorbereitete sowie Alvyn Sanches, der sich bei seinem Startelfdebüt in der Super League nach überstandener Kreuzbandverletzung gleich in die Torschützenliste eintrug.

Für Rahmen, der sich damals in Bern nur 15 Partien im Traineramt halten konnte, war es im fünften Spiel als Winterthurer Trainer die dritte Niederlage. Während die Young Boys unter Gerardo Seoane in die Spur zu finden scheinen und mit dem zweiten Sieg in Serie den 2. Platz festigten, verbleiben die Winterthurer mit nur sechs Punkten abgeschlagener Tabellenletzter.

Telegramm:

Young Boys – Winterthur 5:0 (4:0)

24'942 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 7. Hadjam (Fassnacht) 1:0. 21. Bedia (Hadjam) 2:0. 27. Sanches (Virginius) 3:0. 29. Fassnacht (Hadjam) 4:0. 75. Fassnacht 5:0.

Young Boys: Keller; Janko (80. Andrews), Lauper, Benito, Hadjam (80. Smith); Raveloson (46. Pech), Gigovic; Fassnacht, Sanches (66. Males), Virginius (66. Cordova); Bedia.

Winterthur: Kapino; Sidler (33. Schneider), Martins, Durrer, Diaby; Jankewitz, Zuffi (34. Stéphane Cueni); Golliard (46. Rohner), Maluvunu (66. Beyer), Dansoko; Hunziker.

Bemerkungen: Verwarnungen: 47. Rohner.