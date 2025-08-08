  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Conference League Der Druck auf Croci-Torti wächst

SDA

8.8.2025 - 10:40

Kann Mattia Croci-Torti beim FC Lugano das Ruder noch herumreissen?
Kann Mattia Croci-Torti beim FC Lugano das Ruder noch herumreissen?
Keystone

Beim FC Lugano spitzt sich die Lage nach der jüngsten Europacup-Pleite weiter zu. Trainer Mattia Croci-Torti ordnet nach der 0:5-Ohrfeige gegen Celje ein. Am Sonntag folgt das Duell mit Meister Basel.

Keystone-SDA

08.08.2025, 10:40

08.08.2025, 10:46

Bahnt sich nach der frühen Entlassung von Thomas Häberli bei Servette bereits der nächste Trainerwechsel in der noch jungen Super-League-Saison an? Zumindest steht Mattia Croci-Torti nach den Kanterniederlagen in Sitten (0:4) und am Donnerstag im Thuner Exil gegen den slowenischen Vertreter Celje (0:5) in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League massiv unter Druck.

Doch intern scheint das Vertrauen in den dienstältesten Trainer der Super League noch zu bestehen – zumindest wenn es nach Goalie Amir Saipi geht. «Ich und die gesamte Mannschaft stehen hinter ihm. Er hat an dieser Pleite keine Schuld», sagte der Schaffhauser nach dem Spiel im Interview mit «Blick». «Wir auf dem Feld waren es, die nicht verteidigt haben. Uns haben der Wille und die richtige Mentalität gefehlt.»

Viele Absenzen, hohe Belastung

Fakt ist: Das Team von Croci-Torti ist saisonübergreifend seit neun Pflichtspielen sieglos und liegt am Boden. Der 43-Jährige glaubt, die Gründe zu kennen: «Wir haben offensichtlich körperliche Schwierigkeiten. Im Vergleich zum letzten Jahr, als wir ebenfalls europäisch spielten, fehlen uns diesmal viele Spieler, wegen Verletzungen und Transfergeschichten», sagte er im RSI-Interview. Er habe es in dieser Saison verpasst, richtig zu rotieren. «Alle drei Tage zu spielen, ist mental und körperlich sehr anstrengend.»

Ans Aufgeben will Croci-Torti jedoch nicht denken. «Ich bin der Trainer und versuche, Lösungen zu finden. Ich bin der Letzte, der daran denkt, ein sinkendes Schiff zu verlassen, das ins Wanken geraten ist», hielt der Tessiner fest. Sein Vertrag in Lugano läuft noch bis Sommer 2028.

Croci-Torti dementiert Zoff mit Steffen

Begleitet wird Luganos sportliche Talfahrt von Nebengeräuschen. So fehlte Renato Steffen, ein Leistungsträger in der erfolgreichen letzten Saison, nach einem angeblichen Streit mit Croci-Torti im Training am Donnerstag im Aufgebot. Doch der Trainer dementierte nach dem Spiel umgehend: «Ich habe ihn nicht aufgestellt, weil er nicht hundertprozentig fit war. Um solche Spiele zu bestreiten, muss man in Topform sein.»

Ein Einsatz des Flügelspielers am Sonntag gilt als wahrscheinlich – doch die Aufgabe wird schwierig. Im St. Jakob-Park trifft der angeschlagene FC Lugano auf Meister FC Basel, der mit einem 4:1-Sieg am Mittwoch gegen YB viel Selbstvertrauen getankt hat. Etwas, das den Luganesi derzeit komplett fehlt.

Meistgelesen

Nationalräte und US-Abgeordnete halten geheimes Treffen ab +++ Bericht: USA verhängen Zölle auf Goldbarren
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen

Videos aus dem Ressort

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis.

08.08.2025

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

STORY: Wenige Tage nach der Ankündigung von Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, den israelischen Stürmer Shon Weissman nicht zu verpflichten, betonte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag, er konzentriere sich mit der Mannschaft auf die sportlichen Aufgaben. Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf: «Ich habe mich wirklich diese Woche nur mit dem sportlichen Bereich auseinandergesetzt und ich betone immer wieder, dass ich nur mit den Spielern arbeite, die uns zur Verfügung stehen. Und da schliesst sich an: Shon Weissman haben wir nicht verpflichtet, als Fortuna Düsseldorf. Und das schliesst natürlich dann nicht aus, dass wir noch einen weiteren Zugang bekommen müssen, weil ich finde, dass wir eine Offensive noch nicht optimal aufgestellt sind. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, dass die, die mir jetzt zur Verfügung stehen, eine grosse Rolle spielen gegen Hannover. Und alles andere habe ich für mich und die Mannschaft auch in den letzten Tagen und Stunden ausgeblendet.» Fortuna-Fans hatten massive Kritik an den Plänen zur Verpflichtung von Weissman geäussert und auf Social-Media-Posts des Spielers zum Gaza-Krieg 2023 verwiesen. Weisman hatte die umstrittenen Kommentare gelöscht und sich in einem umfassenden Post zu der Kritik geäussert. Die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf kritisierte die Entscheidung des Vereins. Jürgen Sterzenbach, stellvertretender Vorsitzender, deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf: «Das war unüberlegt. Die haben diese Entscheidung ja eigentlich getroffen – für den Spieler – und sind dann in letzter Minute eingeknickt. Aufgrund der antiisraelischen und antisemitischen Stimmung im Lande hier in Deutschland. Und das ist das grosse Problem. Ein Fussballverein hat eine grosse Vorbildfunktion, und der muss sich solch eine Entscheidung sehr reiflich überlegen.» Fortuna Düsseldorf stand nach Medienberichten kurz vor einer Vertragsunterzeichnung mit Weissman, der vom spanischen Klub Granada kommen sollte. Trainer Thioune kündigte an, sein Verein werde nun nach Alternativen suchen.

07.08.2025

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

Fortuna Düsseldorf beendet Gespräche mit Weissman nach Kritik an Gaza-Post

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweizer Bank soll Zahlungen blockieren. UEFA überweist Millionen an russische Klubs – Ukraine geht leer aus

Schweizer Bank soll Zahlungen blockierenUEFA überweist Millionen an russische Klubs – Ukraine geht leer aus

Mit 74 Jahren. Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

Mit 74 JahrenEx-ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

Fairplay statt WM-Final. Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic über den grössten Fehler seiner Karriere

Fairplay statt WM-FinalBeachsoccer-Legende Dejan Stankovic über den grössten Fehler seiner Karriere