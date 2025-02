Servettes Trainer Thomas Häberli (links) war am Ende besser gelaunt als Xherdan Shaqiri vom FC Basel Keystone

Der FC Basel bleibt zwar Leader in der Super League, verliert aber in der 23. Runde in Genf gegen Servette mit 1:2. Luzern rückt mit einem Sieg über Winterthur auf den 2. Platz vor.

Keystone-SDA, jos, sda SDA

Der Lauf des FC Basel wird in der 23. Runde von Servette gestoppt. Servette bezwang Basel zuhause 2:1 und fand damit ausgerechnet gegen den Leader nach zehn Wochen zum Siegen zurück. Matchwinner war Dereck Kutesa, der in der torlosen ersten Halbzeit noch auf der Ersatzbank sass. Der beste Torschütze der Liga bereitete nach seiner Einwechslung das 1:0 von Alexis Antunes vor und erzielte das 2:0 selbst.

Neuer erster Verfolger Basels ist der FC Luzern, der sich in einer aufregenden Partie gegen das Schlusslicht Winterthur mit 3:2 durchsetzte. Luzern konnte eine Stunde lang gegen nur zehn Winterthurer spielen, schaffte aber erst in der 89. Minute und durch einen Penalty von Kevin Spadanuda das Siegtor.

Im dritten Spiel des Sonntags führte der FC Zürich bis zur 71. Minute gegen St. Gallen, verlor aber noch mit 1:2. Jean-Pierre Nsame erzielte innerhalb von fünf Minuten (71./76.) beide Tore für die Gäste.

Zu den Siegern der Runde zählen neben Luzern auch die Berner Young Boys, die sich am Samstag 5:1 gegen Sion durchgesetzt haben. YB belegt war auch nach der 23. Runde einen Platz unterhalb des Trennstrichs, liegt aber bloss noch sechs Punkte hinter der Tabellenspitze zurück.

Resultate und Rangliste:

Servette – Basel 2:1 (0:0). Luzern – Winterthur 3:2 (1:1). Zürich – St. Gallen 1:2 (1:0).

1. Basel 23/40 (50:25). 2. Luzern 23/39 (42:35). 3. Lugano 23/39 (40:33). 4. Servette 23/36 (36:33). 5. Lausanne-Sport 23/35 (40:30). 6. St. Gallen 23/35 (37:30). 7. Young Boys 23/34 (38:32). 8. Zürich 23/33 (29:31). 9. Sion 23/27 (32:37). 10. Grasshoppers 23/22 (22:31). 11. Yverdon 23/21 (21:39). 12. Winterthur 23/14 (20:51).