Enoch Owusu (links) und Aliou Baldé konnten in Walenstadt mehrmals abklatschen Keystone

Der FC St. Gallen übersteht die 1. Runde im Cup mit einem Kantersieg. Der Leader der Super League schlägt den Drittligisten Walenstadt mit 13:0.

Nach 56 Sekunden eröffnete der FC St. Gallen das Skore und zeigte danach auf, was sechs Ligen Differenz im Schweizer Fussball ausmachen. Bester Torschütze war Aliou Baldé, der zwischen der 55. und 61. Minute dreimal traf (vom 6:0 zum 8:0). Der formstarke Alessandro Vogt und Enoch Owusu erzielten je zwei Treffer.

Den Cup-Rekordsieg der Vereinsgeschichte verpasste der FCSG um zwei Tore: Vor drei Jahren hatte er seine Cup-Kampagne mit einem 15:0 gegen Rorschach-Goldach gestartet.