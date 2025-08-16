  1. Privatkunden
Schweizer Cup Der FC St. Gallen mit einem Kantersieg eine Runde weiter

SDA

16.8.2025 - 18:08

Enoch Owusu (links) und Aliou Baldé konnten in Walenstadt mehrmals abklatschen
Enoch Owusu (links) und Aliou Baldé konnten in Walenstadt mehrmals abklatschen
Keystone

Der FC St. Gallen übersteht die 1. Runde im Cup mit einem Kantersieg. Der Leader der Super League schlägt den Drittligisten Walenstadt mit 13:0.

Keystone-SDA

16.08.2025, 18:08

16.08.2025, 18:54

Nach 56 Sekunden eröffnete der FC St. Gallen das Skore und zeigte danach auf, was sechs Ligen Differenz im Schweizer Fussball ausmachen. Bester Torschütze war Aliou Baldé, der zwischen der 55. und 61. Minute dreimal traf (vom 6:0 zum 8:0). Der formstarke Alessandro Vogt und Enoch Owusu erzielten je zwei Treffer.

Den Cup-Rekordsieg der Vereinsgeschichte verpasste der FCSG um zwei Tore: Vor drei Jahren hatte er seine Cup-Kampagne mit einem 15:0 gegen Rorschach-Goldach gestartet.

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

