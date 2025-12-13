  1. Privatkunden
Zürich – Winterthur 2:2 Der FC Zürich wird spät bestraft

SDA

13.12.2025 - 20:36

Roman Buess trifft zum 2:2
Roman Buess trifft zum 2:2
Keystone

Der FC Zürich verpasst gegen den FC Winterthur den Heimsieg. Das Schlusslicht kommt spät, aber verdient zum 2:2.

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:36

13.12.2025, 20:41

Der vierte Sieg im fünften Spiel war für den FC Zürich von Dennis Hediger zum Greifen nahe. Das Schwierigste schien geschafft: Nach einem 0:1-Pausenrückstand trafen der kurz zuvor eingewechselte Damienus Reverson (49.) und der formstarke Philippe Keny mit seinem achten Saisontor (67.) zur Wende.

Aber der FC Winterthur wusste sich mit etwas Hilfe doch noch für eine in der ersten Halbzeit starke Leistung zu belohnen. Roman Buess verwandelte in der 91. Minute einen Penalty, den er selber provoziert hatte. Ilan Sauter hielt den Stürmer an der Strafraumgrenze gut sichtbar und etwas zu lange, um vom VAR ignoriert zu werden, am Trikot fest.

Auch wenn Sauters Aktion letztlich drei Punkte kostete, wusste FCZ-Trainer Dennis Hediger, dass der Sieg in der ersten Halbzeit verspielt wurde. «Das geht so nicht», sagte er gegenüber «blue» zu den ersten 45 Minuten, die seine Spieler ohne Intensität absolvierten. Die Winterthurer nutzten vor der Pause eine von recht vielen Torchancen durch Verteidiger Souleymane Diaby. Mit einem abgefälschten Weitschuss gelang dem Ivorer sein erstes Tor in der Super League und überhaupt seit fünf Jahren.

Telegramm:

Zürich – Winterthur 2:2 (0:1)

13'532 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 44. Diaby (Golliard) 0:1. 49. Reverson 1:1. 67. Kény (Reichmuth) 2:1. 91. Buess (Penalty) 2:2.

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Vujevic (66. Ligue), Sauter; Reichmuth; Emmanuel (46. Reverson), Zuber, Tsawa (73. Krasniqi); Kény (86. Bangoura), Phaëton (46. Perea).

Winterthur: Kapino; Rohner (82. Beyer), Arnold, Durrer, Diaby; Kasami (73. Maluvunu), Zuffi (73. Stéphane Cueni); Dansoko (82. Citherlet), Jankewitz (86. Buess), Golliard; Hunziker.

Bemerkungen: Verwarnungen: 17. Durrer, 27. Dansoko, 32. Kasami, 47. Vujevic, 80. Rohner, 90. Sauter.

